Вместо китайских товаров будем покупать грузинские? Как изменились направления грузоперевозок в 2025 году

Международные грузоперевозки — это точный барометр экономики, который часто предсказывает изменения раньше официальных сводок. Сегодня его показания говорят о важном тренде: параллельно с привычными маршрутами всё громче заявляют о себе новые, подчас неожиданные направления. MSK1.RU узнал у экспертов, куда смещаются торговые потоки, почему возникают новые логистические коридоры и что значат цифры грузоперевозок для каждого из нас. «Получают больше выбора» После введения санкций границы между Россией и другими странами не стали закрытыми. Товарооборот продолжает устойчиво расти все 3 года, а в 2025-м и вовсе увеличился спрос на международные перевозки. По данным аналитиков, лидером среди грузовых направлений стала Грузия — рост на 81%. «Физлица и мелкий бизнес стали активнее решать бытовые и коммерческие задачи через встроенную в площадку онлайн-логистику. Чаще всего пересылали личные вещи, небольшие коммерческие партии, автозапчасти, электронику и бытовые товары — это проще и дешевле везти через онлайн-площадки, чем через крупные компании», — пояснила MSK1.RU генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД» Ксения Черникова. Перевозки в Китай стали популярнее на 41%, также заметно вырос интерес к Армении — на 27%, Казахстану — на 21%, Беларуси — на 13% и Японии — на 12%. Грузоперевозки — как кровеносная система экономики: они показывают, что на самом деле нужно людям и бизнесу. «Рост интереса к международным грузоперевозкам отражается на повседневной жизни — прежде всего через расширение ассортимента и стабильность поставок. Для бизнеса это возможность заранее пополнить склады, а для горожан — чаще находить нужные продукты, одежду или технику в магазинах и онлайн, — рассказала MSK1.RU руководитель категории " Транспортные услуги " " Авито Услуг " Евгения Лазарева. — Компании стремятся закупить товары впрок на фоне благоприятного курса валют, в итоге люди получают больше выбора и доступные цены».

Общероссийская статистика показывает рост перевозок в Грузию на 81%, при этом в отдельных округах этот бум значительно заметнее. Например, в Приволжском федеральном округе спрос на перевозки в Грузию вырос на 187%, что более чем вдвое превышает средний показатель по стране. Еще более впечатляющий рост в этом регионе зафиксирован по направлению в Армению — число запросов увеличилось более чем в 3 раза. В Сибирском федеральном округе проявился особый интерес к перевозкам в Белоруссию — число запросов выросло более чем в 4 раза. Также здесь значительно увеличился спрос на доставку грузов в Казахстан — на 64% и в Китай — на 50%. Уральский федеральный округ активнее всего наращивал перевозки в Китай — на 58% и в Белоруссию — на 52%. В Центральной России наблюдается стабильный рост по ключевым направлениям: перевозки в Грузию выросли на 47%, а в Китай — на 31%. Южный федеральный округ демонстрирует равномерное увеличение спроса на все основные направления: в Китай и Белоруссию — по 45%, в Грузию — 43%, в Казахстан — 39%. На Северо-Западе самым динамичным направлением стала Грузия с ростом на 115%, при этом спрос на перевозки в Китай здесь практически не изменился, составив всего 2%. Для Дальневосточного федерального округа, что вполне закономерно, наиболее актуальным остается направление в Китай с ростом на 21%. Разрыв между показателями объясняется логистической географией. Грузия стала естественным направлением для южных и центральных регионов, что и объясняет рекордные цифры в этих округах. Белоруссия оказалась в фокусе Сибири и Урала как альтернативный логистический хаб. Китай остается ключевым партнером для всех, но Урал и Дальний Восток наращивают взаимодействие с ним наиболее интенсивно. «Привозят годовую заморозку продуктов» По данным аналитиков, грузоперевозки стали важным экономическим драйвером между Россией и Грузией. Бизнес активно везет за границу промышленное оборудование, сырье и готовую продукцию. В приграничных регионах активно развивается частная торговля — люди везут через границу продукты, напитки и другие товары повседневного спроса. «Несмотря на сложные отношения между Россией и Грузией на политическом уровне, на границе сохраняются добрососедские связи. Cо слов водителей, которые регулярно пересекают границу в Верхнем Ларсе, отношение к перевозкам здесь положительное с обеих сторон, — поделилась с MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Мы видели, как в Осетии продается грузинская продукция, которую не найти в других регионах России, например та же самая Coca-Cola. Это работает в обе стороны: местные водители рассказывали, как перевозят для семей целую годовую заморозку продуктов — из Осетии в Грузию». «Товары массового спроса могут дешеветь» Рост международных перевозок напрямую влияет на наш быт и кошелек. С одной стороны, экспорт российских товаров за рубеж может создавать некоторое давление на цены отдельных категорий внутри страны. С другой стороны, насыщение рынка за счет импорта товаров из Китая, таких как электроника, одежда и товары для дома, сдерживает рост цен. «Маркетплейсы активно увеличивают предложение за счет китайских товаров, и это сдерживает рост цен. Бизнес сегодня диверсифицирует рынки: часть продукции уходит на экспорт, а розница усиливается за счет импорта, — объясняет MSK1.RU директор по развитию ключевых клиентов DPD в России Мария Бурмистрова. — Итог для потребителя будет зависеть от конкретного сегмента: сырье и продукты могут дорожать, а электроника и товары массового спроса — наоборот, стабилизироваться или даже дешеветь. Особенно это касается массовых категорий: одежда, обувь, товары для красоты, для дома, электроника и бытовая техника».

Даже с учетом доставки китайская продукция на маркетплейсах сохраняет конкурентные цены и дает россиянам широкий выбор. Оформить заказ просто как никогда: достаточно паспортных данных и электронного согласия, чтобы товар из-за рубежа отправился к вам домой. «Китайцы действительно молодцы — они смогли наладить эффективные поставки, и сейчас их товары лидируют на нашем рынке, особенно в сегменте товаров повседневного спроса. У России с Китаем прекрасные политические и экономические связи, которые активно поддерживаются на государственном уровне, — подчеркивает Рута Абрамова. — Китай, безусловно, является лидером мирового товарного рынка. Их бизнес-модель проста и эффективна: они выходят на все возможные рынки, используя свои ключевые преимущества — численность населения и ориентированность на экономический рост». «Источник люксовых и массмаркет-брендов» Объем грузоперевозок с Казахстаном, Арменией и Белоруссией продолжает расти — и у этого есть простое объяснение. Через эти страны к нам поступают бренды, которые исчезли из российских магазинов. «Казахстан стал важным источником товаров, особенно люксовых и массмаркет-брендов, которые ранее были широко представлены на нашем рынке, например Zara, H&M и других европейских и американских производителей. Через Казахстан работает множество перекупщиков, которые организуют доставку этих товаров в Россию, — добавляет Рута Абрамова. — Белоруссия также выступает поставщиком как собственных товаров, так и продукции иностранных брендов». «Выгодно продавать оборудование» Россия наращивает не только импорт, но и экспорт, успешно торгуя даже с недружественными странами. Среди ключевых направлений — не только Китай, но и США, Германия и ОАЭ. Рост грузоперевозок создает двойственный эффект: с одной стороны, экспортный спрос может подталкивать вверх цены на отдельные категории товаров внутри страны. С другой — укрепление торговых связей поддерживает российских производителей и экономику в целом. «Выгодно продавать за границу промышленное оборудование, природные ресурсы и сырье, а также уникальные потребительские товары. Так, в прошлом году регулярно отправляли из РФ образцы технического углерода в разные страны — Китай, Гонконг, Бразилию, запасные части и комплектующие к оборудованию, машинам и станкам, украшения из янтаря», — рассказала Мария Бурмистрова.

