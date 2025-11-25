НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вместо китайских товаров будем покупать грузинские? Как изменились направления грузоперевозок в 2025 году

Вместо китайских товаров будем покупать грузинские? Как изменились направления грузоперевозок в 2025 году

Рассказываем, как рост в логистике повлиял на стоимость вещей и работу маркетплейсов

200
От сухих показателей логистических компаний зависят ассортимент и цены необходимых нам товаров

От сухих показателей логистических компаний зависят ассортимент и цены необходимых нам товаров

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Международные грузоперевозки — это точный барометр экономики, который часто предсказывает изменения раньше официальных сводок. Сегодня его показания говорят о важном тренде: параллельно с привычными маршрутами всё громче заявляют о себе новые, подчас неожиданные направления. MSK1.RU узнал у экспертов, куда смещаются торговые потоки, почему возникают новые логистические коридоры и что значат цифры грузоперевозок для каждого из нас.

«Получают больше выбора»

После введения санкций границы между Россией и другими странами не стали закрытыми. Товарооборот продолжает устойчиво расти все 3 года, а в 2025-м и вовсе увеличился спрос на международные перевозки. По данным аналитиков, лидером среди грузовых направлений стала Грузия — рост на 81%.

«Физлица и мелкий бизнес стали активнее решать бытовые и коммерческие задачи через встроенную в площадку онлайн-логистику. Чаще всего пересылали личные вещи, небольшие коммерческие партии, автозапчасти, электронику и бытовые товары — это проще и дешевле везти через онлайн-площадки, чем через крупные компании», — пояснила MSK1.RU генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД» Ксения Черникова.

Перевозки в Китай стали популярнее на 41%, также заметно вырос интерес к Армении — на 27%, Казахстану — на 21%, Беларуси — на 13% и Японии — на 12%. Грузоперевозки — как кровеносная система экономики: они показывают, что на самом деле нужно людям и бизнесу.

«Рост интереса к международным грузоперевозкам отражается на повседневной жизни  — прежде всего через расширение ассортимента и стабильность поставок. Для бизнеса это возможность заранее пополнить склады, а для горожан — чаще находить нужные продукты, одежду или технику в магазинах и онлайн, — рассказала MSK1.RU руководитель категории "Транспортные услуги" "Авито Услуг" Евгения Лазарева. — Компании стремятся закупить товары впрок на фоне благоприятного курса валют, в итоге люди получают больше выбора и доступные цены».

Источник: Мария Романова / Городские медиа
Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Общероссийская статистика показывает рост перевозок в Грузию на 81%, при этом в отдельных округах этот бум значительно заметнее. Например, в Приволжском федеральном округе спрос на перевозки в Грузию вырос на 187%, что более чем вдвое превышает средний показатель по стране. Еще более впечатляющий рост в этом регионе зафиксирован по направлению в Армению — число запросов увеличилось более чем в 3 раза.

В Сибирском федеральном округе проявился особый интерес к перевозкам в Белоруссию — число запросов выросло более чем в 4 раза. Также здесь значительно увеличился спрос на доставку грузов в Казахстан — на 64% и в Китай — на 50%. Уральский федеральный округ активнее всего наращивал перевозки в Китай — на 58% и в Белоруссию — на 52%.

В Центральной России наблюдается стабильный рост по ключевым направлениям: перевозки в Грузию выросли на 47%, а в Китай — на 31%. Южный федеральный округ демонстрирует равномерное увеличение спроса на все основные направления: в Китай и Белоруссию — по 45%, в Грузию — 43%, в Казахстан — 39%.

На Северо-Западе самым динамичным направлением стала Грузия с ростом на 115%, при этом спрос на перевозки в Китай здесь практически не изменился, составив всего 2%. Для Дальневосточного федерального округа, что вполне закономерно, наиболее актуальным остается направление в Китай с ростом на 21%.

Разрыв между показателями объясняется логистической географией. Грузия стала естественным направлением для южных и центральных регионов, что и объясняет рекордные цифры в этих округах. Белоруссия оказалась в фокусе Сибири и Урала как альтернативный логистический хаб. Китай остается ключевым партнером для всех, но Урал и Дальний Восток наращивают взаимодействие с ним наиболее интенсивно.

«Привозят годовую заморозку продуктов»

По данным аналитиков, грузоперевозки стали важным экономическим драйвером между Россией и Грузией. Бизнес активно везет за границу промышленное оборудование, сырье и готовую продукцию. В приграничных регионах активно развивается частная торговля — люди везут через границу продукты, напитки и другие товары повседневного спроса.

«Несмотря на сложные отношения между Россией и Грузией на политическом уровне, на границе сохраняются добрососедские связи. Cо слов водителей, которые регулярно пересекают границу в Верхнем Ларсе, отношение к перевозкам здесь положительное с обеих сторон, — поделилась с MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Мы видели, как в Осетии продается грузинская продукция, которую не найти в других регионах России, например та же самая Coca-Cola. Это работает в обе стороны: местные водители рассказывали, как перевозят для семей целую годовую заморозку продуктов — из Осетии в Грузию».

«Товары массового спроса могут дешеветь»

Рост международных перевозок напрямую влияет на наш быт и кошелек. С одной стороны, экспорт российских товаров за рубеж может создавать некоторое давление на цены отдельных категорий внутри страны. С другой стороны, насыщение рынка за счет импорта товаров из Китая, таких как электроника, одежда и товары для дома, сдерживает рост цен.

«Маркетплейсы активно увеличивают предложение за счет китайских товаров, и это сдерживает рост цен. Бизнес сегодня диверсифицирует рынки: часть продукции уходит на экспорт, а розница усиливается за счет импорта, — объясняет MSK1.RU директор по развитию ключевых клиентов DPD в России Мария Бурмистрова. — Итог для потребителя будет зависеть от конкретного сегмента: сырье и продукты могут дорожать, а электроника и товары массового спроса — наоборот, стабилизироваться или даже дешеветь. Особенно это касается массовых категорий: одежда, обувь, товары для красоты, для дома, электроника и бытовая техника».

Товары на маркетплейсах из-за рубежа зачастую оказываются дешевле, чем в магазинах

Товары на маркетплейсах из-за рубежа зачастую оказываются дешевле, чем в магазинах

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Даже с учетом доставки китайская продукция на маркетплейсах сохраняет конкурентные цены и дает россиянам широкий выбор. Оформить заказ просто как никогда: достаточно паспортных данных и электронного согласия, чтобы товар из-за рубежа отправился к вам домой.

«Китайцы действительно молодцы — они смогли наладить эффективные поставки, и сейчас их товары лидируют на нашем рынке, особенно в сегменте товаров повседневного спроса. У России с Китаем прекрасные политические и экономические связи, которые активно поддерживаются на государственном уровне, — подчеркивает Рута Абрамова. — Китай, безусловно, является лидером мирового товарного рынка. Их бизнес-модель проста и эффективна: они выходят на все возможные рынки, используя свои ключевые преимущества — численность населения и ориентированность на экономический рост».

«Источник люксовых и массмаркет-брендов»

Объем грузоперевозок с Казахстаном, Арменией и Белоруссией продолжает расти — и у этого есть простое объяснение. Через эти страны к нам поступают бренды, которые исчезли из российских магазинов.

«Казахстан стал важным источником товаров, особенно люксовых и массмаркет-брендов, которые ранее были широко представлены на нашем рынке, например Zara, H&M и других европейских и американских производителей. Через Казахстан работает множество перекупщиков, которые организуют доставку этих товаров в Россию, — добавляет Рута Абрамова. — Белоруссия также выступает поставщиком как собственных товаров, так и продукции иностранных брендов».

«Выгодно продавать оборудование»

Россия наращивает не только импорт, но и экспорт, успешно торгуя даже с недружественными странами. Среди ключевых направлений — не только Китай, но и США, Германия и ОАЭ. Рост грузоперевозок создает двойственный эффект: с одной стороны, экспортный спрос может подталкивать вверх цены на отдельные категории товаров внутри страны. С другой — укрепление торговых связей поддерживает российских производителей и экономику в целом.

«Выгодно продавать за границу промышленное оборудование, природные ресурсы и сырье, а также уникальные потребительские товары. Так, в прошлом году регулярно отправляли из РФ образцы технического углерода в разные страны — Китай, Гонконг, Бразилию, запасные части и комплектующие к оборудованию, машинам и станкам, украшения из янтаря», — рассказала Мария Бурмистрова.

Обмен грузами с Японией в этом году набирает обороты

Обмен грузами с Японией в этом году набирает обороты

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Любопытно, что в этом году выросли грузоперевозки между Россией и Японией. Запросов действительно стало больше, но количество грузоперевозок снижается каждый год — конечная стоимость товаров стала выше, и покупатели выбирают более бюджетные альтернативы.

«Спрос и необходимость в товарах из Японии всё равно сохраняется, и рост интереса говорит не о массовых потоках грузов, а о нишевой активности: б/у автомобили и мотоциклы, редкие запчасти, электроника, инструменты и товары для хобби. Для обычного человека это значит лишь одно: найти перевозчика под японскую закупку стало чуть легче, но доступность и цены на японские товары в России от этого не меняются», — объяснила Ксения Черникова.

Помимо укрепления торговых отношений, в Поднебесную стали активнее выдавать визы — у посольства в Москве даже собирались очереди.

«Япония демонстрирует удивительную открытость для российских туристов, но с грузоперевозками всё не так просто — из-за значительной географической удаленности понятные и отработанные логистические сервисы между нашими странами только предстоит выстроить», — считает Рута Абрамова.

Грузоперевозчики пожаловались на сбой в выдаче пропусков в Москву — вот что на это ответили в столичном дептрансе. Возможно, что дешевым китайским и турецким товарам придется сделать ручкой. Почитайте, почему вещи, игрушки и техника с маркетплейсов резко подорожают.

ПО ТЕМЕ
Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Грузоперевозки Китай Казахстан Армения Торговля Цена
