Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах

Мы часто рассказываем истории представителей разных профессий, которым приходится экономить на всём, считать каждую копейку и искать подработку, чтобы обеспечить базовые потребности. Но есть и другие примеры — люди, которые нашли дело по душе и смогли построить стабильный высокий доход. 41-летняя героиня с театральным образованием — одна из них. Она зарабатывает до полумиллиона рублей в месяц и дважды в год ездит в отпуск за границу. При этом у нее нет выходных, а помимо основной работы — несколько подработок. Подробнее читайте в авторской колонке для 72.RU.

Из найма в самозанятость

Раньше я работала в крупных организациях на хороших должностях, но денег постоянно не хватало. Особенно было тяжело, когда одна воспитываешь ребенка. Тогда я решила открыть что-то свое. У меня театральное образование, стала организовывать детские праздники: сама закупала костюмы, писала сценарии и придумывала фишки: фокусы, хомячьи бега и другие забавы.

Так я проработала 16 лет. Позже стала проводить корпоративы и праздники для взрослых. И поняла, что получаю от этого огромное удовольствие. Реклама мне не нужна: заказов хватает, потому что главное — ответственность, качество и душа.

Обычно мероприятия проходят по выходным, а чтобы не простаивать в будни, я открыла эзотерический кабинет. Работаю там с понедельника по пятницу. Эта деятельность тоже идет сама собой, и я получаю от нее вдохновение: люблю помогать людям, не завышаю цены, стараюсь быть доступной для всех.

Со временем благодаря активности в соцсетях ко мне пришло новое направление — реклама. Крупный автосалон предложил стать амбассадором. За год через мои рекомендации было продано 26 автомобилей. Потом стали обращаться и другие компании — я начала снимать рекламные ролики, продвигать товары и услуги.

Сегодня я ведущая мероприятий, таролог, амбассадор в сфере продаж автомобилей и земельных участков. Теперь сама выбираю, с кем сотрудничать. Главное — грамотно распределять время.

Планка — 650 тысяч в месяц

Основной доход приносят праздники, мероприятия и девичники. Деньги поступают небольшими суммами почти каждый день, единовременных выплат нет. Если посмотреть по банковским картам и приложению «Мой налог», сейчас мой ежемесячный доход составляет 450–500 тысяч рублей.

Я не позволяю себе зарабатывать меньше этой суммы, поэтому каждый день заполняю делами и целями. При этом стабильность бывает разная: то густо, то пусто, как говорится. Моя новая планка — 650 тысяч рублей в месяц.

Сейчас многие ищут подработку, и я тоже не исключение. Недавно зарегистрировалась на крупном распределительном складе: если вдруг выпадет свободный день, пойду туда подзаработать. В наше время можно по-разному зарабатывать, главное — не лениться.

Спит до обеда, но работает допоздна

Самое сложное в моем ритме — это безответственность людей. Например, кто-то бронирует дату, обещает внести предоплату, а потом отказывается. А ведь на эту дату могли быть другие заказы.

Я трудоголик. Честно признаюсь: больше энергии трачу на работу, чем на семью. Это мой осознанный выбор. Обожаю движение и не умею просто отдыхать.

Но есть личное правило: я сплю до обеда. Примерно к двум часам дня начинаю рабочий процесс. Сценарии и подготовка к мероприятиям — вечером, тогда же звоню заказчикам и составляю план на следующий день. Все, кто меня знает, уже привыкли: до полудня до меня не дозвониться.

Энергию беру во сне и через любимые практики: слушаю мантры, стою на гвоздях, рисую картины по номерам. Люблю бассейн, хаммам и спортзал.

Расходы

Мне 41 год. Материальные цели уже выполнены — осталось дать образование ребенку, помогать родителям и путешествовать.

Большая часть денег уходит на содержание и обучение ребенка. Особенно дорого, если оно платное и в другом городе, — около 120 тысяч рублей в месяц. Плюс продукты, бензин, животные, уход за собой. Учитывая публичную профессию, я должна хорошо выглядеть — с возрастом это требует всё больше вложений.

Два раза в год я путешествую — это моя награда за труд. Вместо ночных посиделок я работаю. Расходы стараюсь контролировать, избегаю необдуманных покупок. Сначала делаю обязательные платежи: квартплата, рассрочка на автомобиль, обучение ребенка.

Часть денег откладываю в онлайн-копилку — на путешествия, замену масла в машине или непредвиденные расходы вроде стоматолога. Финансовая подушка всегда нужна.

Если бы меня спросили, как выжить, я бы ответила: просто нужно найти дело по душе, получать удовольствие от того, что делаешь, тогда придет и успех, и доход. Важно ценить себя, уважать свой труд и время, не бояться повышать цену на свои услуги и просить прибавку к зарплате. Ведь самое ценное в жизни — это время и здоровье.