«Третий вид денег». Что такое цифровой рубль и как им платить уже с 1 октября

Курс цифрового рубля равен 1:1 к обычному рублю Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка»

1 октября в России стартует пилотный проект по внедрению цифрового рубля в систему социальных выплат. Несмотря на волнения и спекуляции, эксперты и официальные лица подчеркивают: участие в эксперименте, которое проходит в форме тестирования — исключительно добровольное, и никакой принудительный перевод пенсий или пособий в «цифру» не планируется. Абсолютного большинства это пока никак не касается.

Тем не менее новая форма национальной валюты вызывает массу вопросов, и MSK1.RU по многочисленным просьбам читателей попытался разобраться в ее особенностях, перспективах и возможных рисках.

Итак, что такое цифровой рубль?

— Цифровой рубль — это третья форма нашей национальной валюты, которая существует наравне с наличными и безналичными деньгами. Он эмитируется Центральным банком, и его курс всегда равен 1:1 к обычному рублю, — объясняет ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. — Если вы захотите участвовать в пилотном проекте, вам нужно будет самостоятельно открыть специальный кошелек через мобильное приложение вашего банка-участника платформы (среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк и другие крупные банки), сами по себе цифровые рубли не появятся.

В противном случае, выплаты продолжат поступать привычным способом: на банковскую карту или наличными через почту. Никто не имеет права заставить вас открывать цифровой кошелек или переводить выплаты в новую форму валюты, говорит эксперт.

Участие в пилотном проекте — дело сугубо добровольное, подчеркивает и инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

— Речь не идет о принудительном переводе всех расчетов в новую форму. Цифровой рубль пока тестируется в небольших объемах — например, для оплаты товаров, коммунальных услуг или даже в виде первых зарплатных выплат. Таким образом, проверяется, насколько технология удобна и безопасна.

Какие выплаты будут участвовать в пилотном проекте?

Конкретный перечень выплат, которые будут переведены в цифровой формат в рамках пилотного проекта с октября, пока утверждается правительством совместно с Центробанком, говорит Игорь Расторгуев.

— Предположительно, это будут отдельные федеральные пособия: детские, пособия малоимущим, людям с инвалидностью. Если ваша выплата попадет в этот список, вас заранее уведомят банк или ведомство, чтобы вы могли сами принять решение. Никакого принуждения нет и не будет — глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно это подчеркивала, — отмечает эксперт.

Зачем вообще вводить в России третий вид рубля? Двух прежних мало?

Кузнецова видит плюсы для граждан в более быстрых и дешевых переводах средств без комиссий внутри системы, а также в гарантиях Центробанка по надежности расчетов. Однако предупреждает о возможных технических ограничениях на начальном этапе.

— Но поскольку проект пока экспериментальный, могут возникать технические ограничения — не все привычные сервисы еще интегрированы, — предупреждает эксперт.

— Цифровой рубль создается для расширения возможностей граждан: это операции без комиссий, высокий уровень безопасности под контролем Центробанка, доступ через любой банк, — объясняет Расторгуев. — У государства есть время отработать технологию, а у граждан — привыкнуть к новому инструменту без спешки и давления. С 2026 года проект распространится на все федеральные выплаты, к 2027 году охватит и региональные программы.

Главное отличие между безналичным и цифровым рублем — где они хранятся. Безналичный рубль — лежит на вашем счете в коммерческом банке. Банк ими распоряжается, выдает кредиты, начисляет проценты. Цифровой — лежит в электронном кошельке прямо на платформе Центробанка. Это как если бы у вас был счет напрямую в Центробанке, а не в коммерческом банке. Доступ к нему через приложение любого банка, но деньги именно в ЦБ. Еще плюс: цифровой рубль виден во всех ваших банковских приложениях одновременно, не нужно переводить между банками.

При этом обналичить цифровой рубль напрямую пока нельзя, говорит Расторгуев. Но можно бесплатно и мгновенно перевести цифровые рубли на обычный банковский счет (карту), а уже оттуда снять в банкомате как обычно.

— То есть: цифровой рубль переводим на карту (без комиссии), потом в банкомате снимаем наличные (на условиях банков — эмитента карты и владельца банкомата), — объясняет эксперт.