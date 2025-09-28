«Для некоторых цифровой рубль станет обязательным»: кто и когда начнет получать зарплату в новой форме нацвалюты

Начисление зарплат в цифровых рублях будет происходить для тех россиян, которые сами решили перейти на такую форму оплаты. Работодатель будет, как и раньше, производить все взносы для работника. Об этом сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«Для перечисления зарплаты в цифровых рублях работнику и работодателю необходимо открыть цифровой рублевый кошелек на платформе Банка России. После этого работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника», — сказал Михаил Гордиенко.
При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит как налоговый агент, сохраняются. Бухгалтерия так же, как и обычно, проводит удержание необходимой суммы, объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что получение зарплаты в цифровых рублях может быть только на добровольной основе. Однако эксперт не исключил, что всё может измениться, пишет «Прайм».
«Стоит предположить, что несколько позднее, уже после тестирования, степень свободы сузится — для некоторых видов платежей цифровой рубль станет обязательной формой», — отметил Гордиенко.
Это может произойти из-за того, что эта форма позволяет контролировать, куда и когда были направлены средства.
Как объяснил независимый инвестиционный советник Виктор Немихин, разница между цифровым рублем и безналичными деньгами лишь в том, что можно увидеть след каждого цифрового рубля, а отследить путь безналичных денег нельзя. Это сделано не столько ради защиты от мошенников, сколько в целях борьбы с коррупцией. Она приносит гораздо более ощутимые потери для экономики.
Первый подготовительный этап введения цифрового рубля начнется с 1 октября 2025 года. Он будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат, например пенсий. Второй этап начнется 1 января 2026 года. Тогда использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. С 1 июля 2027 года такой механизм распространят на региональные и местные бюджеты. К 2028 году ожидается полномасштабное развертывание системы.