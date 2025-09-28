«Для некоторых цифровой рубль станет обязательным»: кто и когда начнет получать зарплату в новой форме нацвалюты

Для получения выплат в новой форме нужно открыть цифровой рублевый кошелек Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Начисление зарплат в цифровых рублях будет происходить для тех россиян, которые сами решили перейти на такую форму оплаты. Работодатель будет, как и раньше, производить все взносы для работника. Об этом сообщил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

«Для перечисления зарплаты в цифровых рублях работнику и работодателю необходимо открыть цифровой рублевый кошелек на платформе Банка России. После этого работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника», — сказал Михаил Гордиенко.

При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит как налоговый агент, сохраняются. Бухгалтерия так же, как и обычно, проводит удержание необходимой суммы, объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что получение зарплаты в цифровых рублях может быть только на добровольной основе. Однако эксперт не исключил, что всё может измениться, пишет «Прайм».

«Стоит предположить, что несколько позднее, уже после тестирования, степень свободы сузится — для некоторых видов платежей цифровой рубль станет обязательной формой», — отметил Гордиенко.

Это может произойти из-за того, что эта форма позволяет контролировать, куда и когда были направлены средства.

Как объяснил независимый инвестиционный советник Виктор Немихин, разница между цифровым рублем и безналичными деньгами лишь в том, что можно увидеть след каждого цифрового рубля, а отследить путь безналичных денег нельзя. Это сделано не столько ради защиты от мошенников, сколько в целях борьбы с коррупцией. Она приносит гораздо более ощутимые потери для экономики.