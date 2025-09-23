«Запретят обменивать на безналичные». Экономисты высказались о рисках использования цифрового рубля

В России активно готовятся к введению цифрового рубля Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России начали перечислять зарплату в цифровых рублях. Пока это не массовая история: продолжается тестирование новой формы денег, которая станет альтернативой наличным и безналичным рублям. E1.RU спросил у экономистов, нужно ли это обычным потребителям и в чём отличие цифрового рубля от обычного безнала.

На днях вышел большой разбор «Фонтанки» о том, что такое цифровой рубль и как он работает. Под материалом собралось много комментариев от читателей. Часть из них убеждены: всё это необходимо для тотального контроля государства за нашими доходами и расходами.

А вот независимый инвестиционный советник Виктор Немихин считает, что цифровой рубль разработали и ввели для контроля не за обычными россиянами, а за исполнением государственных контрактов.

Контролировать дядю Васю, который получает 50 тысяч, и смотреть, купил ли он бутылку водки, бессмысленно. Виктор Немихин независимый инвестиционный советник

«А вот видеть, куда идут деньги, направленные на строительство какого-нибудь цеха, очень полезно: действительно ли на эти деньги строят цех, а не дачу кому-нибудь», — рассказал Виктор Немихин.

Эксперт объяснил, что разница между цифровым рублем и безналичными деньгами лишь в том, что цифровой рубль как бы окрашен.

«Можно увидеть след каждого цифрового рубля: где он путешествовал и где он сейчас. Путь безналичных денег отследить нельзя. Вот и вся разница», — подчеркнул наш собеседник.

Это сделано не столько ради защиты от мошенников (они, отмечает Виктор Немихин, наносят не очень серьезный вред экономике), сколько в целях борьбы с коррупцией (она влечет гораздо более ощутимые потери).

Финансовый управляющий Виталий Калугин более скептичен по отношению к цифровому рублю. Эксперт считает, что введение этого инструмента позволит регулятору в будущем вводить ограничения на использование денег.

«Цифровой рубль подвержен цифровому контролю: на нем есть номер, по которому сервер Центрального Банка может отслеживать, кто, когда и что на него купил. Это цифровой след, который не стирается. Технически запрета на использование цифровых рублей нет, но это пока. Никто не мешает на аппаратном уровне запретить людям покупать что-то конкретное», — прокомментировал Виталий Калугин.

Спикеры на государственном уровне подчеркивают, что цифровой рубль равнозначен рублям в наличной и безналичной форме и что никого не будут принуждать использовать только цифровые рубли, отказавшись от всех остальных. Однако Виталий Калугин не исключает, что всё может измениться.

«В один прекрасный момент цифровые рубли вам просто запретят обменивать на безналичные», — опасается эксперт.

Вместе с тем он признает, что от мошенников цифровой рубль защищен гораздо лучше, чем обычные деньги.

«Если мошенники и смогут получить цифровые рубли, то они не смогут их потратить — они будут как меченые».

Кому-то это может быть выгодно — отказаться от свободы тратить свои деньги ради защиты от мошенничества. Виталий Калугин финансовый управляющий

«Мое личное убеждение как финансиста с 28-летним стажем: цифровой рубль не нужен, и я им пользоваться не буду, если меня не заставят», — заключил Виталий Калугин.

А вы будете использовать цифровые рубли? Да, интересно попробовать Нет, я боюсь контроля Нет, я не смогу разобраться Свое мнение напишу в комментариях