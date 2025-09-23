НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Эксперт «Запретят обменивать на безналичные». Экономисты высказались о рисках использования цифрового рубля

«Запретят обменивать на безналичные». Экономисты высказались о рисках использования цифрового рубля

Приводим мнения экспертов о плюсах и минусах новой формы денег

197
В России активно готовятся к введению цифрового рубля | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ России активно готовятся к введению цифрового рубля | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России активно готовятся к введению цифрового рубля

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В России начали перечислять зарплату в цифровых рублях. Пока это не массовая история: продолжается тестирование новой формы денег, которая станет альтернативой наличным и безналичным рублям. E1.RU спросил у экономистов, нужно ли это обычным потребителям и в чём отличие цифрового рубля от обычного безнала.

На днях вышел большой разбор «Фонтанки» о том, что такое цифровой рубль и как он работает. Под материалом собралось много комментариев от читателей. Часть из них убеждены: всё это необходимо для тотального контроля государства за нашими доходами и расходами.

А вот независимый инвестиционный советник Виктор Немихин считает, что цифровой рубль разработали и ввели для контроля не за обычными россиянами, а за исполнением государственных контрактов.

Контролировать дядю Васю, который получает 50 тысяч, и смотреть, купил ли он бутылку водки, бессмысленно.

Виктор Немихин

независимый инвестиционный советник

«А вот видеть, куда идут деньги, направленные на строительство какого-нибудь цеха, очень полезно: действительно ли на эти деньги строят цех, а не дачу кому-нибудь», — рассказал Виктор Немихин.

Эксперт объяснил, что разница между цифровым рублем и безналичными деньгами лишь в том, что цифровой рубль как бы окрашен.

«Можно увидеть след каждого цифрового рубля: где он путешествовал и где он сейчас. Путь безналичных денег отследить нельзя. Вот и вся разница», — подчеркнул наш собеседник.

Это сделано не столько ради защиты от мошенников (они, отмечает Виктор Немихин, наносят не очень серьезный вред экономике), сколько в целях борьбы с коррупцией (она влечет гораздо более ощутимые потери).

Финансовый управляющий Виталий Калугин более скептичен по отношению к цифровому рублю. Эксперт считает, что введение этого инструмента позволит регулятору в будущем вводить ограничения на использование денег.

«Цифровой рубль подвержен цифровому контролю: на нем есть номер, по которому сервер Центрального Банка может отслеживать, кто, когда и что на него купил. Это цифровой след, который не стирается. Технически запрета на использование цифровых рублей нет, но это пока. Никто не мешает на аппаратном уровне запретить людям покупать что-то конкретное», — прокомментировал Виталий Калугин.

Спикеры на государственном уровне подчеркивают, что цифровой рубль равнозначен рублям в наличной и безналичной форме и что никого не будут принуждать использовать только цифровые рубли, отказавшись от всех остальных. Однако Виталий Калугин не исключает, что всё может измениться.

«В один прекрасный момент цифровые рубли вам просто запретят обменивать на безналичные», — опасается эксперт.

Вместе с тем он признает, что от мошенников цифровой рубль защищен гораздо лучше, чем обычные деньги.

«Если мошенники и смогут получить цифровые рубли, то они не смогут их потратить — они будут как меченые».

<p>Виталий Калугин</p><p>Виталий Калугин</p>

Кому-то это может быть выгодно — отказаться от свободы тратить свои деньги ради защиты от мошенничества.

Виталий Калугин

финансовый управляющий

«Мое личное убеждение как финансиста с 28-летним стажем: цифровой рубль не нужен, и я им пользоваться не буду, если меня не заставят», — заключил Виталий Калугин.

А вы будете использовать цифровые рубли?

Да, интересно попробовать
Нет, я боюсь контроля
Нет, я не смогу разобраться
Свое мнение напишу в комментариях

Напомним, первый подготовительный этап введения цифрового рубля начнется с 1 октября 2025 года. Ранее эксперты рассказывали, что на первом этапе он будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат, а граждан будут подключать добровольно.

Ирина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Цифровой рубль Деньги ЦБ Виктор Немихин Виталий Калугин
Комментарии
3
с++
42 минуты
цифровой рубль, это даже не квазиденьги, как тут пытаются представить. Это обычные товарные карточки. Удобно, не надо резать тонны бумаги, ради карточек на хлеб, валенки и труселя по отдельности и ставить на них печать, действительно до такой то даты. Просто нажал кнопку и вот уже Вася пенс может себе купить в течении недели, пару килограммов колбасы, масла и творога... но только в специальном магазине и продукты эти будет изготовлены по специальному рецепту из специального сырья и потратить эти цифровые рубли можно только в течении недели, иначе они испарятся со счёта. При грамотном полоскании мозгов в телевизоре, Вася поедая эрзац будет ещё и гордиться страной и говорить спасибо партии за заботу...
Гость
39 минут
цифровой концлагерь всё ближе
Читать все комментарии
