С 1 октября пособия и пенсии начнут выдавать цифровыми рублями: кому и что с ними потом делать

Цифровой рубль уже начал работать в России. Первым человеком, получившим зарплату цифровыми рублями, стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А уже с 1 октября другие россияне получат на свои счета цифровые рубли вместо обычных. До этого все было на уровне экспериментов, тестов и использовалось только при межбанковских платежах. Рассказываем, что такое цифровой рубль, как им пользоваться, а главное, как сделать так, чтобы пособия, как и прежде, приходили в привычных рублях.

Первые выплаты пособий цифровыми рублями начнутся с 1 октября. Конкретный список получателей пока не утвержден правительством, но очевидно, что речь пойдет в первую очередь о федеральных пособиях, таких как «детские» (единовременное при рождении ребенка, по беременности и родам, ежемесячное до полутора лет), пособия малоимущим семьям, инвалидам, по безработице и пенсионерам. Следующие на очереди, вероятно, — сотрудники федеральных госучреждений от органов госвласти до служащих федеральных музеев и театров.

Что это такое

Самый первый вопрос, который любой человек задает, когда слышит про цифровой рубль, — что это вообще такое. Резонный вопрос. Самый простой и честный ответ: это цифры в приложении на мобильном телефоне. Причем, в отличие от обычных рублей, которые мы видим в приложении своего банка, функционал цифровой валюты сильно ограничен.

Ограничения связаны с их сущностью, заложенной при создании Центробанком: они нужны только, чтобы их тратили. Причем строго на хорошие дела. Таким образом, цифровые рубли нельзя положить на сберегательный вклад. По платежам ими нельзя получить кешбэк. Да и просто так взять и забрать сами по себе цифровые рубли из банкомата невозможно. Просто потому что к ним не прилагается пластиковая карточка. Ну и самая главная — по-обывательски — засада: цифровыми рублями нельзя платить на маркетплейсах. Это связано с особенностью их платежных систем, в которых ваш счет по факту — тоже электронный кошелек. А делать переводы между кошельками ЦБ пока умеет только внутри своей IT-платформы.

Однако, как это нередко бывает, строгость использования цифровых денег нивелируется простотой, с которой эти ограничения можно обойти. В любой момент их можно перевести с цифрового счета на свой же обычный денежный счет, а вот оттуда их можно уже и забирать из банкомата, и получать проценты за их хранение в банке, и покупать всякое разное на маркетплейсах, и даже хранить на вкладах с процентами.

Второй наиболее логичный вопрос — а зачем мне это надо? Он даже еще более резонный, чем первый. Какие преимущества цифрового рубля перед обычным — наличным или безналичным — власти и банки объясняли долго, подробно и в деталях. Если коротко:

это безопасно; это прозрачно; это технологично; а скоро будет еще лучше.

А председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, рассказывая о преимуществах цифрового рубля, упомянул, что с его помощью родители смогут отслеживать траты детей. Почему все это нельзя делать и сейчас, с обычными безналичными рублями на счете в банке через мобильные приложения, банкиры не объясняли.

В Центробанке выгоды граждан сформулировали так:

Доступ к кошельку через любой банк, в котором обслуживается клиент.

Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.

В перспективе — возможность использования без доступа к Интернету.

Высокий уровень сохранности и безопасности средств.

Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов.

Улучшение условий клиентского обслуживания.

Как это работает

На текущем этапе пока что получатели пособий сохраняют возможность выбора, какие деньги получать — обычные или цифровые. Более того, что-то делать надо как раз тем, кто именно что хочет попробовать новинку. Для этого им надо обратиться в банк, через который они получают зарплату, с заявлением об открытии спецсчета.

В отличие от обычного, этот счет будет открыт не в банке. Данные об операциях с цифровым рублем осуществляются на IT-платформе Центробанка. Де-факто так называемый кошелек у гражданина будет открыт именно на ней. А привычный ему банк будет выступать лишь его оператором.

Именно поэтому, к примеру, переводы между двумя кошельками физлиц не будут облагаться комиссией, независимо от суммы: банки не будут участвовать в этой транзакции. Однако визуально будет казаться, что обслуживание все еще происходит в своем, привычном, банке. Ведь операции с цифровыми рублями граждане будут делать через самые обычные приложения. Более того, если у вас есть программы нескольких банков, управлять своим цифровым счетом можно будет из любого из них.

Функционально это будет выглядеть так: в личном кабинете в перечне всех счетов клиента появится еще один. С него и на него можно будет «перекидывать» деньги, как обычно «между своими». Если у того, кому вы хотите перевести деньги, тоже есть цифровой кошелек, оснований для возникновения комиссии просто не возникнет и все произойдет на платформе ЦБ.

Однако если у получателя такого кошелька нет, все будет по старинке: сперва надо будет перевести деньги с цифрового на обычный, а только потом перекидывать кому-то на его обычный банковский счет. Тут уже комиссии вполне возможны.

Истинная природа

Изначально мысль о цифровом рубле логично вытекла из идеи о «подсвечивании» государственных субсидий и отчислений. В том смысле, что, перечисляя деньги в какую-то школу, чиновник хотел быть уверенным в том, что они пойдут на заявленные директором цели, утвержденные в бюджете, а не будут тайком тратиться на какие-то другие добрые дела. И так в масштабах всей страны. Правда, система «подсветки» денег уже и так вполне себе работает на базе безналичных расчетов.

Федеральное казначейство, которое и занимается распределением средств федерального бюджета, уже получило свой счет для операций с цифровыми рублями и полномочия давать распоряжения ЦБ перечислять их кому надо.

По плану с 1 января 2026 года все деньги, которые от государства должны получать федеральные бюджетные и автономные учреждения, будут идти к ним именно так. А с 1 января 2027 года вообще все операции со средствами бюджетной системы России будут проходить только цифровым образом.

Ну а поскольку контроль за деньгами, которые из федерального казначейства получает, скажем, Социальный фонд России, цифровым рублем вполне обеспечен, логика подсказывает, что можно проследить его и дальше. Как детское пособие пришло к конкретной семье, и куда ушел этот рубль дальше.

Пока под вопросом

«Популярность цифрового рубля для социальных выплат пока под вопросом, поскольку он не дает почти никаких преимуществ для их владельцев по сравнению с безналичным рублем. Пенсионеры могут столкнуться с проблемами при использовании цифрового рубля из-за низкой цифровой грамотности и ограниченного доступа к Интернету и банковским сервисам, что может затруднить освоение новых технологий и создание цифрового кошелька.

Многие пожилые люди испытывают сложности с онлайн-банкингом, а в некоторых регионах инфраструктура может быть недостаточно развита. Да, бизнес сейчас не готов к приему цифровых рублей, маркетплейсы пока их не принимают. Поэтому массовый переход пенсионеров на цифровой рубль маловероятен в ближайшее время. Из-за этого для социальных выплат будет сохранен привычный способ получения: наличные, банковские счета, почта», — поделился с «Фонтанкой» своим мнением Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».