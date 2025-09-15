«Китай на 6 лет опередил нас»: что ждет россиян с введением цифрового рубля и как это изменит наши финансы

Революция в платежах или Большой Брат следит за вашими расходами? Источник: Илья Бархатов / 74.RU

С 1 октября в России появится цифровой рубль — это не просто новая карта или приложение, а совершенно новые деньги от государства. Все только и говорят об этом, но мало кто понимает, чем отличаются цифровые рубли от обычных, насколько это безопасно и зачем это нужно именно вам. Не пугайтесь! Чтобы вы разобрались без лишних слов, журналисты MSK1.RU разложили всё по полочкам.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это новая форма денег в российской экономике. Если первая — это привычные наличные купюры, а вторая — безнал на картах и счетах, то цифровой рубль станет современным дополнением к ним. Закон о переходе на третью форму денег в России был подписан еще 24 июля 2023 года, и скоро он начнет работать.

«На первом этапе цифровой рубль будет применяться преимущественно для госрасходов и части соцвыплат. Подключение граждан добровольное: кошелек открывается только самим клиентом через банк-участник, — рассказала MSK1.RU экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. — Полномасштабное внедрение запланировано на начало 2026 года, когда расширится прием цифрового рубля в торговле и наладят все процессы с переводами».

Зачем России нужна третья форма денег

Упрощение расчетов: цифровой рубль обеспечит более быстрые и безопасные расчеты, сделает их более доступными и предоставит возможности для широкой аудитории;

инклюзивность: такая валюта позволит лицам, которые не имеют доступа к традиционным банковским услугам, благодаря смартфону работать с деньгами;

безопасность и устойчивость: цифровой рубль может повысить безопасность и устойчивость финансовой системы, так как его использование не зависит от иностранных сервисов и систем.

«Цифровой рубль позволит государству оптимизировать расходы на выпуск денег, ускорить скорость транзакций, проводить оплату даже при отсутствии интернета, а также осуществлять целый ряд дополнительных функций», — отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Российские власти, развивая цифровой рубль, ориентируются на успешный опыт других стран. Яркий пример — Китай.

«Цифровой юань у них уже с 2019 года, Китай на шесть лет опередил нас. В этом смысле нам есть чему у них поучиться: как именно они смогли заинтересовать и привлечь людей. Примечательно, что у них параллельно существует и криптовалюта, но при этом цифровой юань тоже пользуется спросом. Этот опыт определенно стоит изучить и проанализировать», — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова.

В чем разница цифрового рубля и криптовалюты

Многие ошибочно принимают цифровой рубль за криптовалюту. Однако криптовалюта — это цифровые деньги, которые не выпускаются государством и могут резко меняться в цене.

«Цифровой рубль — это именно форма денег. То есть один цифровой рубль равен одному бумажному рублю или одному рублю, который находится на вашей банковской карте, рассказала MSK1.RU Татьяна Волкова. — Никакого отношения к криптовалютам он не имеет. Цифровой рубль схож с безналичным рублем, просто у каждого цифрового рубля свой уникальный код».

К тому же в России на законодательном уровне запрещено использовать криптовалюту в качестве средства платежа. Это прямо прописано в законе «О цифровых финансовых активах». Вы можете владеть криптовалютой, но расплачиваться ею или проводить через нее транзакции нельзя.

«Сейчас существует много мошеннических схем, когда людей убеждают перевести свои средства в криптовалюту, чтобы избежать налогов или других обязательств. Именно поэтому государство относится к криптовалюте крайне осторожно и предлагает ее безопасную альтернативу — цифровой рубль», — отметила в разговоре с MSK1.RU Рута Абрамова.

Цифровой рубль vs банковская карта

У цифрового рубля есть важные отличия от безналичного, то есть тех денег, что находятся на банковских картах:

безналичные рубли находятся на счетах в коммерческих банках. Увидеть и использовать их можно только через приложение конкретного банка, в котором открыт счет. То есть если ваши деньги хранятся в одном банке, то в другом они не появятся, пока вы не сделаете перевод. Все операции проходят в рамках традиционной банковской системы: банк выпускает деньги под контролем ЦБ и сам их обслуживает;

цифровой рубль хранится иначе: не в банке, а в специальном цифровом кошельке на платформе Банка России. Такой кошелек один, он не привязан к конкретному банку. Доступ к нему можно получить через любое приложение из числа подключенных к системе. То есть вы видите один и тот же баланс сразу в разных банках. Переводы проходят не через банки, а напрямую на платформе ЦБ, а банки выступают лишь «окнами доступа»;

внутри системы цифрового рубля переводы между кошельками бесплатны.

«Отсюда преимущества: низкие издержки, устойчивость к корпоративным рискам конкретных банков и возможность умных платежей», — подчеркивает Ольга Гогаладзе.

У одного физлица будет всего один цифровой кошелек, который отображается в приложении каждого банка. Ольга Гогаладзе экономист

«Но при использовании цифрового рубля у вас нет процентов на остаток, кешбэка и бонусов, к которым привыкли владельцы карт и держатели вкладов», — добавляет эксперт.

С другой стороны, эксперты считают, что цифровой рубль предложит россиянам новые финансовые инструменты.

«Я пока не являюсь пользователем цифрового рубля, поэтому опираться на личный опыт не могу. Если же рассматривать то, что декларируют, то ожидается, что операции с помощью цифрового рубля будут мгновенными . Они будут проводиться даже без интернета, и, соответственно, это и будет влиять на скорость транзакции», — полагает Татьяна Волкова.

Цифровой рубль и мошенники: стоит ли бояться

Эксперты сходятся во мнении, что для обычных граждан цифровой рубль будет безопаснее, чем текущие безналичные платежи.

«Цифровой рубль создан для безопасности, выпускается он Центральным банком, размещен будет тоже в Центральном банке. А значит, риски меньше, а контур безопасности, наоборот, выше», — отмечает Татьяна Волкова.

При этом считать цифровой рубль панацеей от мошенников тоже не стоит.

«Приватность снижается: операции трассируются и подчиняются AML-правилам. Киберриски становятся ниже, но всё равно сохраняются, поэтому важно всегда проверять человека, которому вы отправляете перевод, и не сообщать никому коды из СМС, — предупреждает Ольга Гогаладзе. — Мошенники всё равно будут покупать у доверчивых людей доступы к банкам и кошелькам, так что полноценно избежать обмана не получится».

Помимо этого, есть и другие моменты, которые подсвечивают эксперты.

«Основной риск — снижение ликвидности, поскольку цифровые рубли менее ликвидны, чем наличные средства, — рассказала Рута Абрамова. — Кроме того, коммерческие банки окажутся в проигрыше из-за оттока средств с депозитов. Для населения это означает потерю дохода по вкладам, особенно в условиях высоких ставок. В отличие от депозита, цифровой рубль не приносит процентов. Однако для государства это выгодно, поскольку повышает контроль над налоговыми выплатами и финансовыми операциями».

Но самый серьезный вызов, по мнению экспертов, — сможет ли страна перейти на цифровой рубль безболезненно для миллионов обычных россиян. Особенно тех, кто далек от цифровизации.

«Люди-консерваторы могут неохотно отдавать свои деньги куда-то в цифровую систему, — беспокоится Рута Абрамова, — им нужно время, чтобы разобраться с цифровым кошельком и понять, как это работает».

Существуют риски того, что пожилые люди не сориентируются, их нужно будет обучать пользоваться цифровым рублем. Рута Абрамова экономист

Можно ли получать зарплату в цифровых рублях

С момента появления цифрового рубля как третьей официальной формы денег в России возникает резонный вопрос: если ими можно платить, можно ли и получать заработную плату прямо на цифровой кошелек?

«С 1 октября 2025 года у россиян появится возможность получать зарплату в цифровых рублях. Важно подчеркнуть, это будет исключительно по желанию, а не в обязательном порядке», — отмечает Рута Абрамова.

«Да, можно просить получать зарплату в цифровом рубле. Технически и юридически такая возможность появится поэтапно, когда у работодателя и у банка будет подключена к платформе цифрового рубля инфраструктура», — добавляет Татьяна Волкова.

«Зарплату в цифровых рублях можно будет получать лишь при наличии инфраструктуры у вашего работодателя и у банка, а ее вряд ли внедрят в ближайшее время, — не скрывает скептицизма Ольга Гогаладзе. — Однако со временем такая возможность точно появится».

Согласно законодательству, организации будут обязаны предоставить клиентам возможность совершать операции в цифровых рублях. Поэтапное подключение будет таким:

с 1 сентября 2026 года — крупнейшие банки, торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков, с выручкой за предыдущий год свыше 120 миллионов рублей;

с 1 сентября 2027 года — все банки с универсальной лицензией, торговые компании с выручкой свыше 30 миллионов рублей в год, которые являются клиентами банков с универсальной лицензией;

с 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией, торговые компании с годовой выручкой от 20 до 30 миллионов рублей.

