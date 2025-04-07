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Не только в Ярославской области: посмотрите на аномальное обмеление Волги и Оки в Нижнем Новгороде

Уровень воды в реках опустился до рекордных цифр

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21 комментарий
Уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUУровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за малоснежной зимы обмелела Волга. Эта проблема затронула не только Ярославскую область, но и Нижегородскую. В этом году уровень воды в Волге и Оке опустился до рекордно низких значений за многолетнюю историю наблюдений.

Жители легко могут пройтись по тем местам, куда раньше можно было только доплыть. На берегах из-под воды показался мусор. Наши коллеги из NN.RU показали, как выглядят Волга и Ока в городе-миллионнике.

Дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС и количества осадков | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUДальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС и количества осадков | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС и количества осадков

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Выправить ситуацию, вероятно, смогут обильные майские и летние осадки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВыправить ситуацию, вероятно, смогут обильные майские и летние осадки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Из хорошего: с середины марта уровень воды растет | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИз хорошего: с середины марта уровень воды растет | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
После снижения уровня воды стало видного много мусора вдоль берегов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПосле снижения уровня воды стало видного много мусора вдоль берегов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
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Ниже всего вода опустилась 13 марта | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНиже всего вода опустилась 13 марта | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Низкий уровень воды может создать нехорошие условия для работы водозаборов и судоходства | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНизкий уровень воды может создать нехорошие условия для работы водозаборов и судоходства | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Обычно в это время берег находится под водой | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUОбычно в это время берег находится под водой | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Сколько еще продлится сложившаяся ситуация&nbsp;— неизвестно | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСколько еще продлится сложившаяся ситуация&nbsp;— неизвестно | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Пляж на Молитовском затоне | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПляж на Молитовском затоне | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
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Вдоль берега можно дойти до Стрелки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВдоль берега можно дойти до Стрелки | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
По весне вода доходит до кустов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПо весне вода доходит до кустов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Как сейчас выглядит песок на пляже | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUКак сейчас выглядит песок на пляже | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Визуально реки стали меньше | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВизуально реки стали меньше | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
И где вода? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИ где вода? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU
Раньше при половодье лежаки затапливало | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUРаньше при половодье лежаки затапливало | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Тем временем на дне обмелевшей Волги в Ярославской области находят необычные предметы, в том числе растения-монстры или старинный водозабор. И даже останки доисторического существа.

В регионе ввели оранжевый уровень опасности из-за обмеления Волги. Он будет длиться в период с 3 по 10 апреля. За сутки уровень воды в Волге в районе Рыбинска опустился на 20 сантиметров, у Тутаева на 6 сантиметров, у Ярославля на 1 сантиметр.

Мы делали большой разбор с экспертами, где объясняли, что еще помимо бесснежной зимы повлияло на обмеление главной реки России и к каким последствиям это может привести.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Нижегородская область Ока Обмеление Волги
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Комментарии
21
Гость
7 апреля, 18:35
Вся река загажена отходами
Гость
7 апреля, 19:06
Какая же грязюка в Волге. Но, судя по фото, в Ярославском регионе самая грязная.
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