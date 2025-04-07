Не только в Ярославской области: посмотрите на аномальное обмеление Волги и Оки в Нижнем Новгороде

Уровень воды сильно упал из-за малоснежной зимы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Из-за малоснежной зимы обмелела Волга. Эта проблема затронула не только Ярославскую область, но и Нижегородскую. В этом году уровень воды в Волге и Оке опустился до рекордно низких значений за многолетнюю историю наблюдений.

Жители легко могут пройтись по тем местам, куда раньше можно было только доплыть. На берегах из-под воды показался мусор. Наши коллеги из NN.RU показали, как выглядят Волга и Ока в городе-миллионнике.

Дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от сработки ГЭС и количества осадков Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











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В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











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Тем временем на дне обмелевшей Волги в Ярославской области находят необычные предметы, в том числе растения-монстры или старинный водозабор. И даже останки доисторического существа.

В регионе ввели оранжевый уровень опасности из-за обмеления Волги. Он будет длиться в период с 3 по 10 апреля. За сутки уровень воды в Волге в районе Рыбинска опустился на 20 сантиметров, у Тутаева на 6 сантиметров, у Ярославля на 1 сантиметр.