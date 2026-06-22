«Немцев не обижать, не материться»: сын ветерана рассказал о взятии Рейхстага в 1945 году

Ахмадулла Якупов — уроженец Башкирии, ушедший на фронт в 1941 году. Он прошел всю Великую Отечественную и дошел до Берлина, был среди тех, кто штурмовал Рейхстаг, и видел, как водружали Знамя Победы. Он видел, как немцы обнимали советских солдат после капитуляции, слышал приказ Жукова «не трогать местных» и даже получил приглашение на первый парад в Москве. Историю бравого человека рассказал его сын Набиулла Якупов — сейчас ему 86 лет, он — ребенок войны.