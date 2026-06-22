«Немцев не обижать, не материться»: сын ветерана рассказал о взятии Рейхстага в 1945 году

Ахмадулла Якупов — уроженец Башкирии, ушедший на фронт в 1941 году. Он прошел всю Великую Отечественную и дошел до Берлина, был среди тех, кто штурмовал Рейхстаг, и видел, как водружали Знамя Победы. Он видел, как немцы обнимали советских солдат после капитуляции, слышал приказ Жукова «не трогать местных» и даже получил приглашение на первый парад в Москве. Историю бравого человека рассказал его сын Набиулла Якупов — сейчас ему 86 лет, он — ребенок войны.
Ахмадулла рассказывал, что в 1945 году советские солдаты неделю пытались водрузить Знамя Победы над Рейхстагом.
«Поднимают флаг — в них стреляют, и они падают, снова стреляют, и падают. Оказалось, одна немка с высоты их отстреливала», — вспоминает слова отца Набиулла Якупов.
Кроме одной фотографии в семейном архиве у потомков Ахмадуллы почти ничего не осталось — только воспоминания отца и гордость за его подвиг.