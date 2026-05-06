«Рокер, немного хулиган, но в душе ребенок»: как простились с экс-солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым. Репортаж

В последний путь музыканта, как это принято у артистов, проводили аплодисментами Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Днем 6 мая родные и близкие, да и вся страна простились с бывшим солистом группы «Земляне» Юрием Жучковым. Музыкант скоропостижно скончался 2 мая. Ему было 68 лет. О последних днях певца, а также о том, каким его запомнили близкие, читайте в репортаже NGS22.RU.

Рокер до конца

Церемония прощания с Юрием Жучковым прошла в Барнауле. Люди, в основном мужчины старшего возраста, начали собираться около здания еще задолго до объявленного времени.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. Еще в детстве он пел в школьном хоре, играл на баяне. В 1980-е стал ездить по стране и петь на небольших площадках. Именно тогда его заметили и пригласили стать солистом группы «Земляне». Жучков пел там с 1986 по 1992 годы, когда коллектив был одним из самых узнаваемых в СССР.

Стояла жаркая и немного душная погода. В зале же работал кондиционер, поэтому там было холоднее, чем на улице. Желающие проститься с Юрием Александровичем — давние друзья, одноклассники и музыканты — непрерывным потоком заходили в зал и подходили к усопшему.

Рядом с гробом сидела его семья: сын Ян прилетел из Израиля, внучка Яна приехала из Петербурга. Священника для отпевания усопшего близкие приглашать не стали.

— Мы решили, что не нужно. Он же рокер был. Но крестик в руки все равно вложили, — рассказывает Виктория, которой музыкант заменил дедушку.

Еще до рождения девушки Юрий Александрович женился на ее бабушке — вместе они прожили более 20 лет.

Проводить артиста в последний путь пришли его родственники и друзья Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Он был очень хорошим человеком. Никогда не разделял внуков на родных и неродных. Мне заменил дедушку. Своему увлечению музыкой он не изменял никогда. Даже когда ушел на пенсию, продолжал играть на гитаре, пел свои песни друзьям и близким, — поделилась она.

Виктория добавила, что он до конца своих дней оставался рокером и никогда не изменял своему стилю: длинные волосы и кожанка — в любое время года.

— Он всегда был рядом. Мы близко общались. За две недели до смерти он дал мне ключи от своей квартиры, сказав: «Вдруг плохо станет или еще что-то». Видимо, почувствовал что-то. В день трагедии я сидела дома, и тут мне звонят. Говорят, что деда сидел с друзьями, потом вышел покурить, ему стало плохо и он упал. «Скорая» откачать его уже не смогла, — рассказала девушка.

Музыканта похоронили на Михайловском кладбище, где похоронена его мать Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

В официальном заключении, по словам Виктории, специалисты причиной смерти указали сердечную недостаточность, но сама она относится к такому диагнозу с сомнением.

— Сердечную недостаточность многим пишут. А так у него астма была, он ей болел еще с молодости. Мы предполагаем, что из-за нее он и умер, — считает она.

Пережил жену всего на пять месяцев

Подкосить здоровье Юрия Александровича могла и личная трагедия — менее полугода назад он похоронил жену, которую очень любил.

— Они познакомились в Барнауле, когда дедушка уже завершил свою карьеру. У него тогда уже началась астма, поэтому он не мог петь как раньше. У дедушки заболели зубы, и он пошел в стоматологию, при этом он очень боялся зубы лечить. А бабушка как раз была стоматологом. Она его уговорила сначала на один зуб, потом на второй. Так они и начали общаться, — поделилась внучка музыканта.

Уже через полгода Юрий и Светлана начали встречаться, а потом съехались и поженились.

Свою вторую жену Светлану артист пережил всего на пять месяцев Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Они очень много путешествовали вместе, даже когда уже старенькими были. В Горный Алтай выбирались, на озеро какое-нибудь, позагорать, поплавать. Осталось много фотографий, — рассказала Виктория.

Последние четыре года Юрий Александрович уже не занимался музыкой, а после смерти жены пошел работать администратором. Но музыку любить не перестал.

— Она всегда была с ним. У него было много кассет, дисков. Музыку включал каждый день. Очень ценил свои гитары, микрофоны. Один микрофон, достаточно дорогой по тем меркам, он подарил моей школе, когда мы участвовали в музыкальных фестивалях. Он до сих пор рабочий. Он был очень добрый. Мой учитель музыки был его поклонником. Дедушку приглашали в школу, он там выступал. На одном из состязаний классов мы исполняли музыку двухтысячных, и дедушка выступил с моим классом, — вспоминает девушка.

В составе «Землян» Юрий Жучков выступал на фестивале «Сопот-88» в Польше Источник: АрхивКадров; vkvideo.ru

О дедушке у Виктории осталось очень много хороших воспоминаний: вместе они пели «Земля в иллюминаторе». Он рассказывал ей, как, когда был в первом составе группы, ему предложили прочитать эту песню, как вместе они ее редактировали.

— У него в квартире было много вырезок из газет, в Сети сохранились видео с его выступлениями, как в группой, так и с сольными песнями. Когда я росла, его музыка звучала везде: утром в садик под телевизор собираешься, а там его композиции. Он состоял в группе Graffity, потом еще в одной. Потом он стал наставником для другого коллектива музыкантов, помогал им развиваться. Позже пошел в учителя музыки, учил играть на гитаре, — рассказала девушка.

Проститься с артистом приехали из других городов и стран Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

По словам Виктории, ее дедушка был очень общительным человеком и она рада, что проститься с ним пришло так много людей, некоторые даже прилетели из других городов и стран.

— Было удивительно, когда в новостях написали о его смерти. Мы сами еще не особо оправились. Мне начали писать со всех сторон, даже люди, с которыми деда не общался. Выражали мне соболезнования, — говорит она.

После смерти Юрия Александровича один остался их общий с женой кот — мейн-кун по имени Тошка, которого сейчас близкие музыканта взяли себе.

— Когда умерла бабушка, он ее долго искал. Потом вроде оправился. А тут и деда умер. Сейчас он опять в стрессе, ходит, нюхает дедушкины вещи и кричит. Скучает, — грустно добавила Виктория.

«Тяжело терять такого друга»

С теплотой в голосе о Юрии Жучкове отзываются и его друзья, с многими из которых он сохранил хорошие отношения на десятки лет.

— Он был очень добрым, светлым и отзывчивым человеком. В школе на него равнялись все. Рокер, немного хулиган, но в тоже время в душе ребенок, — рассказывает Леонид, который учился с музыкантом в одной школе.

Дружба между ними растянулась на целых 40 лет. В последний раз Леонид разговаривал с Юрием в день его смерти. До этого около недели назад друзья встречались лично.

— Это было днем в полтретьего, а в полдвенадцатого ночи мне позвонили и сказали, что Юра умер. Тяжело терять такого друга, — поделился мужчина.

По словам друзей и родственников, Юрий Александрович оставался рокером до своих последних дней Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

По его словам, у экс-солиста «Землян» было много друзей, которых разбросало по разным уголкам мира. Многие после сообщения о смерти музыканта звонили из Америки, Германии.

— Я думал, что на похороны придет гораздо больше людей. Но, с другой стороны, все уже взрослые, всем по 70 лет. Но сам Юра семидесятилетним никогда не был. Он всегда был молодым, энергичным и жизнерадостным, как 40 лет назад, так и в последний наш разговор. Он много знал и много видел, бывал в США, Франции, Африке. Мне дочь так и сказала: «Папа, дядя Юра прожил очень интересную, насыщенную событиями жизнь, которых некоторым хватит на три, — рассказывает Леонид.

При этом популярность, которая накрыла артиста, когда он начал выступать с «Землянами», его ничуть не испортила.

— Он был начисто лишен звездной болезни. Помню, как-то мы встретились во Владивостоке. У него были там гастроли, а я ездил по делам. Так он предложил мне всё бросить и гастролировать с ними. Я так и сделал и полмесяца ездил с группой по Дальнему Востоку, — вспоминает друг Юрия Александровича.

Официальная причина смерти Юрия Жучкова — сердечная недостаточность Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Вообще, по словам мужчины, одно время «Земляне» считались даже популярнее даже Аллы Пугачевой. Музыкантов коллектива знали все уже именитые артисты вроде Владимира Преснякова-старшего, Николая Расторгуева и его группы «Любэ».

— Еще как-то раз приехал ко мне армейский друг. Сидим на кухне, а тут звонок в дверь и заходит Юрка. Он приехал с гастролей. У моего однополчанина глаза просто огромные. Он говорит: «Это „Земляне“? Я два дня назад был на вашем концерте». Юра тогда ответил, что ему нужно было сказать, что он друг Лени, то есть мой, тогда б они вместе выпили, — вспоминает Леонид.

Товарищ артиста тоже считает, что смерть жены стала для Юрия Александровича серьезным ударом. Нет в живых и первой жены музыканта — она погибла в авиакатастрофе, когда впервые за 10 лет выбралась из Израиля в Россию.

— Очень хороший был человек, оптимист по жизни. Ну и, конечно, музыкант великолепный. Сейчас таких вокалистов нет, — вспоминает Юрия Жучкова другой его товарищ, Олег.

Юрия Жучкова он назвал гордостью Алтайского края. Ведь певца в составе «Землян» приглашал выступить в своем театре модельер Пьер Карден. Группа также ездила в Болгарию.

По словам Олега, ночью накануне своей смерти Юрий звонил ему, однако он не взял трубку.