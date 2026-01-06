НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Сумерки» вернутся на экраны: что известно о новом фильме

Ремейк хочет снять американская актриса

Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт заявила о своем желании снять ремейк фильма «Сумерки» 2008 года, романтическом фэнтези о вампирах, сделавшем ее суперзвездой. Об этом исполнительница роли Изабеллы Свон рассказала в интервью программе Entertainment Tonight.

«Мне нравится то, что сделала Кэтрин [Хардвик], мне нравится то, что сделал Крис [Вайц], мне нравится то, что сделали все режиссеры со своими фильмами», — сказала Стюарт.

По ее словам, «они были самими собой, странными и немного чудаковатыми и такими живыми в то время, когда они еще не совсем понимали, кто они такие, до того как стали знаменитыми». В интервью Стюарт отметила, что сама бы получила «огромный бюджет» и «много любви и поддержки» от поклонников на свой гипотетический проект.

«Да, конечно, я сделаю ремейк, — провозгласила она. — Я это сделаю! Я полна решимости!»

Хотя Стюарт была бы рада вернуться в Форкс, штат Вашингтон, Роберт Паттинсон (исполнитель роли Эдварда Каллена), возможно, не так быстро примет это решение. В интервью GQ в 2022 году он рассказал, что большую часть времени на съемочной площадке «Сумерек» он был «взбешен», потому что студия не соглашалась с его видением фильма.

«Я хотел сделать всё как можно более артистичным. У нас было странное напряжение, потому что студия боялась сделать всё слишком эмоциональным и тому подобное. Я думал, что это единственный способ сыграть. Я провел так много времени [на съемочной площадке] в ярости… Я не могу поверить, как я себя вел половину времени», — сказал тогда Паттинсон.

Стюарт снялась во франшизе «Сумерек» вместе с Паттинсоном и Тейлором Лотнером. Оригинальный фильм 2008 года породил четыре продолжения: «Новолуние» (2009 г.), «Затмение» (2010 г.), «Рассвет — часть 1» (2011 г.) и «Рассвет — часть 2» (2012 г.). В общей сложности серия собрала более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Недавно американская актриса дебютировала в качестве режиссера с фильмом «Хронология воды». В главных ролях — Имоджен Путс, Тора Берч и Джим Белуши. Фильм рассказывает историю женщины, которая справляется с детской травмой с помощью плавания и письменного слова.

Женя Авербах
корреспондент
Сумерки Кристен Стюарт Ремейк Фильм
Рекомендуем