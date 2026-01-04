«Слепота не помешала»: победитель «Браво! Бис!» Вадим Азарх откровенно — о неизлечимой болезни, жизни в Лондоне и семье

Настоящий рок-н-ролльщик Вадим Азарх получал классическое образование в Ленинградской консерватории, но мечтал о джазе и роке. На фото музыканту 18 лет Источник: личный архив Вадима Азарха

Песенный конкурс на телеканале НТВ завершился триумфом 51-летнего исполнителя. Прекрасный голос, артистизм, интеллигентность покорили и жюри, и зрителей.

Музыкальное шоу — не первое в карьере выпускника Ленинградской консерватории. Когда-то он и сам вел на том же НТВ «Пепси-чарт» — адаптированную британскую телепрограмму под псевдонимом Bad Vad. Из Лондона рассказывал российским зрителям, как живет британский шоу-бизнес, брал интервью у мировых звезд. Для того, кто окончил Кембридж и получил профессию преподавателя английского языка и литературы, вписаться в жизнь туманного острова оказалось легко.

Вадим продюсировал джаз-коллективы, сам был участником группы OddDogs, выступал как сессионный музыкант в разных странах и континентах. Впрочем, не забывал и про родную страну, где начинал музыкальную карьеру в группе «Рандеву», принимал участие в конкурсе «Новая волна», а много лет спустя — во втором сезоне «Голоса».

После участия в вокальном конкурсе «Голос» Вадим Азарх успешно выступал с сольными концертами по всей стране Источник: личный архив музыканта

Несмотря на успешную музыкальную карьеру, стабильные выступления на сцене, Вадим Азарх рискнул снова проверить свои силы. Зачем ему был нужен новый конкурс, как он справляется с болезнью и что заставило его остаться в России, музыкант рассказал корреспонденту MSK1.RU.

«Сложно скрывать»

— В новогодние праздники многие вспоминают, чем запомнился прошедший год, оценивают, насколько он был удачным. Вам, Вадим, сделать это, наверное, очень легко?

— Самая большая удача прошедшего года — выступления и победа в музыкальном конкурсе «Браво! Бис!». Хотя я совсем не хотел в нём участвовать. В моей музыкальной жизни было много конкурсов, и я не рвался повторять этот опыт. Меня уговорили семья и друзья, мол, что ты теряешь? И я согласился, можно сказать, в последний момент. И выиграл! Да, это, безусловно, главное событие года для меня.

И вообще, год был хорошим. Не только музыкой, но и тем, что я нашел понимание и поддержку у людей, которые, как и я, борются с рассеянным склерозом, заболеванием пока неизлечимым, хотя медицина идет вперед, проводятся исследования, возможно, лекарство скоро найдут. Я встретил этих людей, увидел, насколько полна их жизнь, понял, что не всё потеряно, и это придало мне уверенности и спокойствия.

Вадим Азарх уже несколько лет живет с рассеянным склерозом — пока неизлечимым заболеванием, которое не мешает ему творить и выступать Источник: личный архив Вадима Азарха

— Вы не скрываете, что больны, даже объявили об этом поклонникам, а когда вы узнали о диагнозе?

— Лет пять назад я начал чувствовать, что со мной происходит что-то странное, не всё в порядке. Долго врачи не могли выяснить причину, а три года назад мне наконец-то поставили точный диагноз. Наверное, в это же время я и рассказал о нём зрителям.

— Вы настолько открыты?

— Я стараюсь быть максимально искренним. К тому же сложно что-то скрыть, когда зрители видят, как ты выходишь на сцену с палками. Проблема есть, поэтому я честно рассказал о том, что случилось, как с этим справляюсь.

Рассеянный склероз — неизлечимое заболевание, которое вызывает нарушения когнитивной, эмоциональной, двигательной, чувствительной или зрительной функций и возникает в результате повреждения головного и спинного мозга иммунной системой. Симптомы рассеянного склероза варьируются у различных больных и зависят от локализации и тяжести повреждения нервных волокон. Они часто выражаются в проблемах со зрением, утомляемости, нарушениях ходьбы и равновесия, а также онемении и ощущении слабости в руках и ногах.

— Физические ограничения не мешали вам во время шоу? Ваши конкуренты в «Браво! Бис!» старались покорить жюри не только вокалом, но и пластикой, движением.

— Мне было не сложнее, а даже наоборот. После того как я узнал, что болен, все свои эмоции и чувства стал вкладывать в исполнение; мне кажется, что мои песни стали звучать глубже, душевнее. А то, что я пел, сидя за роялем, я часто за него сажусь, мне нравится себе аккомпанировать. Вот мы заговорили о рояле, и я вспомнил Стиви Уандера и Рея Чарльза — они оба были слепыми, но это не мешало им играть, петь, выступать. К тому же я не Олег Газманов или Владимир Пресняков, в моей программе не было сальто или шпагатов, поэтому я так же уверенно чувствую себя на сцене, как и раньше.

«Запишем песню с Кириллом Андреевым из „Иванушек“»

— Вы много лет жили в Англии и делали там музыкальную карьеру, но в 2012 году вернулись в Россию и остались. Почему?

— Я вернулся принять участие в проекте «Голос» в поиске большей публичности, популярности и не рассчитывал задерживаться. Но нашел нечто более важное и ценное — девушку Аню. Теперь она моя жена, мама нашей 4-летней дочки, моя радость и опора. Она все эти годы поддерживала меня, помогала, хотя сама тоже занятой человек: занимается домом, дочкой и отвечает за логистику в транспортной компании.

Вот таким плакатом встретила победителя шоу «Браво! Бис!» его 4-летняя дочка Источник: личный архив Вадима Азарха

​​​​​​​​​​​​​​К тому же 27 лет жизни в Англии, которую я очень люблю, научили меня фокусировать внимание на хорошем, замечать положительные моменты. И нужно сказать, что в нашей стране их немало, несмотря на сегодняшнюю сложную обстановку. Я вижу много позитивного в Санкт-Петербурге, где живу, в Москве, в которой часто бываю. Мне нравятся молодые ребята — классное поколение, я в них верю!

Вадим Азарх прожил в Англии 27 лет, но вернулся в Россию и не жалеет о сделанном выборе Источник: личный архив музыканта

— Кстати, о поколении. Вы согласны, что смысл проекта «Браво! Бис!» в том, чтобы дать новый толчок исполнителям «потерянного поколения» 2000-х годов?

— Я бы не назвал нас «потерянным поколением», но с тем, что конкурс даст участникам новый творческий импульс, новый старт, полностью согласен. Это самый главный смысл проекта, мы сюда за этим и пришли. Вы, наверное, заметили, что большинство ребят на конкурсе знали друг друга, потому что не первый год в шоу-бизнесе, имели успех, но потом пропали с радаров.

Многие знали и членов жюри, например Александра Панайотова, встречались с ним на шоу «Голос». Я, например, давно знаю Игоря Яковлевича Крутого и даже успел с ним поработать. Я понятия не имел, что он будет в жюри: его состав нам объявили в самую последнюю очередь. Поэтому наша с ним совместная песня в финале — полная импровизация, записанная одним дублем. А то некоторые зрители пишут, что мы заранее всё подготовили, нет, это не так.

Жена Анна — радость и опора Вадима Азарха, его ангел-хранитель и верный попутчик в путешествиях, которые обожает певец Источник: личный архив музыканта

— Вы получили пять призовых миллионов, зрители пишут, интервью берут, то есть первые результаты участия в конкурсе вы уже ощущаете?

— Да, зрители пишут, поддерживают, это очень радует. Есть предложения съемок, интервью, какие-то планы по будущим концертам. Но после финала шоу прошло лишь несколько дней — еще рано ждать результаты. Это игра вдолгую. К тому же сложно прогнозировать, что и когда можешь выиграть. Я помню истории, когда у победителей конкурса не складывалась дальнейшая карьера, а те, кто не занял первое место, становились популярными. Важно не место в проекте, а то, понравятся ли твои песни зрителям, захотят ли они прийти на твой концерт.

На шоу «Браво! Бис!» Вадим Азарх оставил позади всех конкурентов и честно выиграл призовые пять миллионов и поддержку зрителей Источник: кадр из программы «Браво! Бис!» телеканала НТВ