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Ворвались силовики в масках: в Ярославле накрыли казино. Видео

Подпольный игровой зал устроили в центре города

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Подозреваемых задержали

Подозреваемых задержали

В Ярославле силовики накрыли подпольное казино

В Ярославе силовики накрыли подпольное казино в центре города. В игорный клуб ворвалась толпа людей в масках и бронежилетах. Силовики вскрыли дверь и проникли внутрь. Спецоперацию сняли на видео.

Видео: ФСБ России

На кадрах видны зал с покерными столами и бархатными стульями и множество фишек. На полу лицом вниз лежат люди.

Всех задержали, сейчас собирают доказательства.

— Игровое оборудование изъято, — прокомментировали в Следственном комитете.

Напомним, накануне в Ярославле накрыли другое подпольное казино. Игорный зал тоже находился в самом центре, на Республиканской улице. Оперативники тогда выложили видео момента задержания подозреваемых.

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ФСБказино
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