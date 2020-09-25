Ворвались силовики в масках: в Ярославле накрыли казино. Видео

На кадрах видны зал с покерными столами и бархатными стульями и множество фишек. На полу лицом вниз лежат люди.



Всех задержали, сейчас собирают доказательства.

— Игровое оборудование изъято, — прокомментировали в Следственном комитете.

Напомним, накануне в Ярославле накрыли другое подпольное казино. Игорный зал тоже находился в самом центре, на Республиканской улице. Оперативники тогда выложили видео момента задержания подозреваемых.