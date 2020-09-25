Ворвались силовики в масках: в Ярославле накрыли казино. Видео

В Ярославле силовики накрыли подпольное казино
В Ярославе силовики накрыли подпольное казино в центре города. В игорный клуб ворвалась толпа людей в масках и бронежилетах. Силовики вскрыли дверь и проникли внутрь. Спецоперацию сняли на видео.
Видео: ФСБ России
На кадрах видны зал с покерными столами и бархатными стульями и множество фишек. На полу лицом вниз лежат люди.
Всех задержали, сейчас собирают доказательства.
— Игровое оборудование изъято, — прокомментировали в Следственном комитете.
Напомним, накануне в Ярославле накрыли другое подпольное казино. Игорный зал тоже находился в самом центре, на Республиканской улице. Оперативники тогда выложили видео момента задержания подозреваемых.