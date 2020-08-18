Подпольный Вегас: оперативники ворвались в казино в центре Ярославля. Видео

На кадрах видно, что в игорном зале лицами вниз на полу лежат не меньше пяти мужчин, еще две девушки сидят на диване и закрывают лица руками. Судя по всему, молодых людей застали врасплох в самый разгар игры. На столе разбросаны фишки и карты, включен телефон с мобильным приложением, стоят бокалы с алкогольными напитками.



— Следственным отделом по Кировскому району Ярославля возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. Игровое оборудование изъято, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.