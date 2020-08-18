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Подпольный Вегас: оперативники ворвались в казино в центре Ярославля. Видео

Игорный зал находился в центре города

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Игорный зал находился в самом центре Ярославля&nbsp;

Игорный зал находился в самом центре Ярославля 

В центре Ярославля накрыли подпольное казино

В Ярославле накрыли подпольное казино. Игорный зал находился в самом центре, на Республиканской улице. В казино были четыре покерных стола, карты и фишки разной стоимости.

Оперативники выложили видео момента задержания подозреваемых.

видео: Следственный комитет Ярославской области

На кадрах видно, что в игорном зале лицами вниз на полу лежат не меньше пяти мужчин, еще две девушки сидят на диване и закрывают лица руками. Судя по всему, молодых людей застали врасплох в самый разгар игры. На столе разбросаны фишки и карты, включен телефон с мобильным приложением, стоят бокалы с алкогольными напитками.

— Следственным отделом по Кировскому району Ярославля возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. Игровое оборудование изъято, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.


Следователи устанавливают ещё и других причастных к организации этого казино.

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Ярославльказино
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