Бывшего директора ярославского Госжилнадзора Елену Скоробогатову отпустили из-под стражи под залог в миллион рублей. 11 июня Ярославский областной суд поддержал принятое 20 мая решение Фрунзенского районного суда Ярославля о смене меры пресечения для бывшей чиновницы с содержания под стражей на выход на свободу под залог. С инициативой об отмене послабления выступала прокуратура, но областной суд не стал ничего менять.



— Суды пришли к выводам, что в настоящее время отпали обстоятельства, свидетельствующие о необходимости дальнейшего сохранения меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом также учтено, что расследование длится дольше 6 месяцев, близится к завершению, большая часть следственных действий по делу уже произведена, обвиняемая не препятствовала следствию, имеет постоянное место жительства, ранее не судима и положительно характеризуется, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

