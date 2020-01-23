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Криминал

Экс-директору ярославского Госжилнадзора продлили срок ареста и добавили вторую статью

В совершении каких преступлений следователи подозревают бывшую чиновницу

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Следователи полагают, что Елена Скоробогатова растратила больше миллиона бюджетных рублей

Следователи полагают, что Елена Скоробогатова растратила больше миллиона бюджетных рублей

Фрунзенский районный суд рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему директору ярославского Госжилнадзора Елене Скоробогатовой, которую подозревают в растрате бюджетных денег.

— Срок содержания под стражей был продлён до 22 марта 2020-го, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова.

Кроме того, стало известно, что следователи возбудили ещё одно уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Производство по делам соединено.

Экс-чиновницу подозревают в том, что в 2017 году она фиктивно устроила на работу в свой департамент знакомого. Фактически он не работал, но получал зарплату. С апреля 2017 года по июль 2019 года на выплаты потратили 1 миллион 100 тысяч рублей. На экс-чиновницу заведено уголовное дело о присвоении и растрате.

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