Экс-директору ярославского Госжилнадзора продлили срок ареста и добавили вторую статью

Фрунзенский районный суд рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему директору ярославского Госжилнадзора Елене Скоробогатовой, которую подозревают в растрате бюджетных денег.



— Срок содержания под стражей был продлён до 22 марта 2020-го, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова.



Кроме того, стало известно, что следователи возбудили ещё одно уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Производство по делам соединено.



Экс-чиновницу подозревают в том, что в 2017 году она фиктивно устроила на работу в свой департамент знакомого. Фактически он не работал, но получал зарплату. С апреля 2017 года по июль 2019 года на выплаты потратили 1 миллион 100 тысяч рублей. На экс-чиновницу заведено уголовное дело о присвоении и растрате.

