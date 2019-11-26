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Криминал

Растратила больше миллиона: экс-директора ярославского Госжилнадзора посадили на два месяца

Елену Скоробогатову подозревают в выплате зарплаты фиктивному сотруднику

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Елену Скоробогатову подозревают в присвоении и растрате бюджетных денег

Елену Скоробогатову подозревают в присвоении и растрате бюджетных денег

Бывшего директора ярославского Госжилнадзора Елену Скоробогатову посадили за решетку на месяц и 29 дней. Такую меру пресечения 26 ноября выбрал для нее Кировский районный суд Ярославля.

— В заключении Елена Скоробогатова будет находиться до 22 января 2020 года, — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, экс-чиновницу подозревают в том, что в 2017 году она фиктивно устроила на работу в свой департамент знакомого. Фактически он не работал, но получал зарплату. С апреля 2017 года по июль 2019 года на выплаты потратили один миллион 100 тысяч рублей. На экс-чиновницу заведено уголовное дело о присвоении и растрате. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Игорь
26 ноя 2019 в 19:18

Она что социально опасна? Домашний арест чем плох?

гость
26 ноя 2019 в 19:37

– Елена Ивановна – опытный руководитель. Имеет профильное образование и с 1993 года работает в сфере ЖКХ, – отметил Дмитрий Миронов. – Осуществляла надзор за деятельностью более чем ста управляющих компаний, а потому обязана справиться с поставленными перед ней задачами и в Ярославской области.

Гостья
26 ноя 2019 в 19:25

А что не пишут, кому деньги шли?