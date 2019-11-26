Растратила больше миллиона: экс-директора ярославского Госжилнадзора посадили на два месяца

Бывшего директора ярославского Госжилнадзора Елену Скоробогатову посадили за решетку на месяц и 29 дней. Такую меру пресечения 26 ноября выбрал для нее Кировский районный суд Ярославля.



— В заключении Елена Скоробогатова будет находиться до 22 января 2020 года, — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.



Напомним, экс-чиновницу подозревают в том, что в 2017 году она фиктивно устроила на работу в свой департамент знакомого. Фактически он не работал, но получал зарплату. С апреля 2017 года по июль 2019 года на выплаты потратили один миллион 100 тысяч рублей. На экс-чиновницу заведено уголовное дело о присвоении и растрате. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

