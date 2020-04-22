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И мужчину, и ясновидящую задержали

И мужчину, и ясновидящую задержали

Полицейские задержали ясновидящую и её подельника, которые «развели» жительницу Ярославля на миллион.

Женщина общалась на сайте знакомств с жителем Ленинградской области. Мужчина её обаял, спустя время рассказал, что у него болен ребёнок, да и у самого здоровье стало подводить. Он умолял помочь ему и, когда ярославна согласилась, прислал ей номер телефона женщины-экстрасенса.

— Связавшись с ясновидящей, женщина узнала, что на её приятеля и его ребенка якобы наложена порча и спасти их можно только за большие деньги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В течение нескольких месяцев жительница Ярославля перечислила за экстрасенсорные услуги более миллиона рублей.

Женщина даже взяла несколько кредитов. Мужчина регулярно выходил на связь, говорил об улучшении здоровья и обещал приехать и вернуть все деньги. А затем внезапно написал о резком ухудшении и пропал. Только тогда ярославна поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полицейским удалось задержать и лжеэкстрасенса, и мужчину с сайта знакомств.

— Следователем по Заволжскому городскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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мошенничество
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