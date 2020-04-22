Полицейские задержали ясновидящую и её подельника, которые «развели» жительницу Ярославля на миллион.

Женщина общалась на сайте знакомств с жителем Ленинградской области. Мужчина её обаял, спустя время рассказал, что у него болен ребёнок, да и у самого здоровье стало подводить. Он умолял помочь ему и, когда ярославна согласилась, прислал ей номер телефона женщины-экстрасенса.

— Связавшись с ясновидящей, женщина узнала, что на её приятеля и его ребенка якобы наложена порча и спасти их можно только за большие деньги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В течение нескольких месяцев жительница Ярославля перечислила за экстрасенсорные услуги более миллиона рублей.