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Криминал

Спрятал машину и рассказал, что ее угнали: ярославец сам позвонил в полицию

Мужчина мчался по ночному Брагино и врезался в иномарку

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Мужчина ехал ночью и врезался в иномарку

Мужчина ехал ночью и врезался в иномарку

Авария произошла в Ярославле в мае прошлого года. Тогда 31-летний житель Брагино ехал по Ленинградскому проспекту на своей машине. Он мчался ночью на «Рено-Лагуна», однако не уследил за дорогой и врезался в «Фольксваген-Гольф». Осознавая свою вину в ДТП, мужчина решил уехать и скрыть следы аварии. Он отвез машину подальше и спрятал, а затем позвонил в полицию и сказал, что его «Рено» угнали.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Уголовное дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции. Дата рассмотрения дела не назначена.

А недавно в ДТП на Московском пострадала женщина, и теперь её семья ищет свидетелей аварии. Сын пострадавшей рассказал, что говорил водитель врезавшейся в них машины с крымскими номерами.

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аварияДТП
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