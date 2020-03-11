Спрятал машину и рассказал, что ее угнали: ярославец сам позвонил в полицию

Авария произошла в Ярославле в мае прошлого года. Тогда 31-летний житель Брагино ехал по Ленинградскому проспекту на своей машине. Он мчался ночью на «Рено-Лагуна», однако не уследил за дорогой и врезался в «Фольксваген-Гольф». Осознавая свою вину в ДТП, мужчина решил уехать и скрыть следы аварии. Он отвез машину подальше и спрятал, а затем позвонил в полицию и сказал, что его «Рено» угнали.



— Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Уголовное дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции. Дата рассмотрения дела не назначена.

