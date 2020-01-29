«Было указание — принять жёстко»: сотрудники пыточной колонии из Ярославля отделались условными сроками

Сегодня в Ярославле суд вынес приговор сотрудникам ФСИН Владислава Писаревского и Романа Оныпы, которые били заключённых в исправительной колонии № 1. Обвиняемые во время заседания заявили, что признают свою вину и попросили прощения у пострадавших.
— Было, можно сказать, указание — принять жёстко, — объяснил происходившее в колонии Роман Оныпа.
Такие приказы, как выяснилось, сотрудникам ФСИН давал их начальник — инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Ранее суд уже вынес ему приговор. Сегодня вердикт суда услышали и Писаревский с Оныпой. Обоим дали по 4 года условно.
— Я связалась со своим подопечным, сообщила о том, какой приговор был вынесен Писаревскому и Оныпе, — рассказала адвокат представитель потерпевшего Хасдина Муртазалиева, адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова. — Он не доволен приговором. Считает его чрезвычайно мягким и несправедливым, считает, что наказание должно быть реальным. Поэтому мы будем обжаловать данный приговор.
Видео: «Общественный вердикт»
Ранее видео с избиением заключённых в ИК-1 появилось в интернете. Его обнародовали адвокаты «Общественного вердикта.
— В конце декабря 2016 года группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1, — пояснили они. — Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака. По указанию и при активном участии инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова пробегавших осужденных избивали ногами, кулаками и дубинкой младшие инспекторы группы надзора Владислав Писаревский и Роман Оныпа.
После задержания Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против своих коллег — Писаревского и Оныпы.