«Было указание — принять жёстко»: сотрудники пыточной колонии из Ярославля отделались условными сроками

Сегодня в Ярославле суд вынес приговор сотрудникам ФСИН Владислава Писаревского и Романа Оныпы, которые били заключённых в исправительной колонии № 1. Обвиняемые во время заседания заявили, что признают свою вину и попросили прощения у пострадавших.



— Было, можно сказать, указание — принять жёстко, — объяснил происходившее в колонии Роман Оныпа.



Такие приказы, как выяснилось, сотрудникам ФСИН давал их начальник — инспектор отдела безопасности колонии Максим Яблоков. Ранее суд уже вынес ему приговор. Сегодня вердикт суда услышали и Писаревский с Оныпой. Обоим дали по 4 года условно.

