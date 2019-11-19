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Криминал

В колонии пьяный заключённый избил до смерти другого

Стали известны подробности драки за колючей проволокой в Ярославской области

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Драка со смертельным исходом произошла в ИК-3 в Угличе

Драка со смертельным исходом произошла в ИК-3 в Угличе

Следственный комитет закончил расследование уголовного дело в отношении 33-летнего москвича, который отбывал наказание за преступление в исправительной колонии № 3 в Угличе Ярославской области. Мужчину обвиняют в том, что он умудрился выпить и учинил драку с другим заключённым. Пострадавший погиб.

В материалах уголовного дела сказано, что драка произошла во фрезеровочном помещении ремонтно-механического участка, расположенного на территории исправительной колонии.

— По данным следствия, злоумышленник, испытывая личные неприязненные отношения к 30-летнему осужденному, нанёс ему не менее девяти ударов руками и один удар металлическим стержнем в область головы, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в отделении реанимации Угличской ЦРБ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Также по результатам расследования следователь внес представление руководству колонии с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению преступления, и не допускать впредь подобного.

Недавно в другой колонии в Ярославской области произошла массовая драка. Тогда правозащитники сообщали, что в бойне приняли участие чуть ли не половина осуждённых, а в ИК-1 содержатся около 1,5 тысячи заключённых, в управлении ФСИН эту информацию опровергли.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
19 ноя 2019 в 19:50

"следователь внес представление руководству колонии с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению преступления, и не допускать впредь подобного" - такое, наверное, происходит только у нас. Руководителя этой колонии надо бы к заключённым в одну клетку сажать! Все условия для жизни в колонии созданы, пей - не хочу!

Гость
19 ноя 2019 в 16:33

Не секрет, что на зоне можно достать всё что угодно , у каждого телефон , людей разводят звонят , наркота , бухло , только бабки плати . В итоге скажут, что он там слил чего и напился.

19 ноя 2019 в 16:30

Бухло вертухай продал?