В колонии пьяный заключённый избил до смерти другого

Драка со смертельным исходом произошла в ИК-3 в Угличе

Следственный комитет закончил расследование уголовного дело в отношении 33-летнего москвича, который отбывал наказание за преступление в исправительной колонии № 3 в Угличе Ярославской области. Мужчину обвиняют в том, что он умудрился выпить и учинил драку с другим заключённым. Пострадавший погиб.



В материалах уголовного дела сказано, что драка произошла во фрезеровочном помещении ремонтно-механического участка, расположенного на территории исправительной колонии.



— По данным следствия, злоумышленник, испытывая личные неприязненные отношения к 30-летнему осужденному, нанёс ему не менее девяти ударов руками и один удар металлическим стержнем в область головы, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в отделении реанимации Угличской ЦРБ.

