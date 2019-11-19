В колонии пьяный заключённый избил до смерти другого

Следственный комитет закончил расследование уголовного дело в отношении 33-летнего москвича, который отбывал наказание за преступление в исправительной колонии
В материалах уголовного дела сказано, что драка произошла во фрезеровочном помещении ремонтно-механического участка, расположенного на территории исправительной колонии.
— По данным следствия, злоумышленник, испытывая личные неприязненные отношения к 30-летнему осужденному, нанёс ему не менее девяти ударов руками и один удар металлическим стержнем в область головы, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в отделении реанимации Угличской ЦРБ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
Также по результатам расследования следователь внес представление руководству колонии с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению преступления, и не допускать впредь подобного.
Недавно в другой колонии в Ярославской области произошла массовая драка. Тогда правозащитники сообщали, что в бойне приняли участие чуть ли не половина осуждённых, а в ИК-1 содержатся около 1,5 тысячи заключённых, в управлении ФСИН эту информацию опровергли.