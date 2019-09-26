Массовая драка в колонии: в Ярославле из-за конфликта осуждённых пострадали люди

В УФСИН сообщили, что колония работает в штатном режиме

— Конфликт произошёл на национальной почве, — рассказала юрист правозащитной организации «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. — По предварительной информации, таджики и кавказцы — против славян. Точное количество участвующих в конфликте неизвестно, речь идёт о значительном числе осуждённых. Есть пострадавшие. Один человек пострадал очень сильно — сейчас он находится в одной из больниц Ярославля.

В Ярославле в исправительной колонии произошла массовая драка. Правозащитники сообщают, что в бойне приняли участие чуть ли не половина осуждённых, а в ИК-1 содержатся около 1,5 тысячи заключённых.

Сотрудники ФСИН информацию о драке подтвердили, уточнив, что всё началось с того, что у двоих осуждённых произошёл конфликт на почве личной неприязни.



— На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа, — сообщила изданию 76.RU пресс-секретарь управления ФСИН России по Ярославской области Анна Частухина. — Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Исправительная колония функционирует в штатном режиме.



В ведомстве сейчас проводят служебную проверку. Её материалы позже отправят в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения.



Тем временем из рыбинской колонии пришли хорошие новости — там прошла свадьба в старорусских традициях. Посмотрите сами, как это мило.