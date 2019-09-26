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Происшествия

Массовая драка в колонии: в Ярославле из-за конфликта осуждённых пострадали люди

На место происшествия пришлось высылать резервную группу УФСИН

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В УФСИН сообщили, что колония работает в штатном режиме

В УФСИН сообщили, что колония работает в штатном режиме

В Ярославле в исправительной колонии произошла массовая драка. Правозащитники сообщают, что в бойне приняли участие чуть ли не половина осуждённых, а в ИК-1 содержатся около 1,5 тысячи заключённых.

— Конфликт произошёл на национальной почве, — рассказала юрист правозащитной организации «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. — По предварительной информации, таджики и кавказцы — против славян. Точное количество участвующих в конфликте неизвестно, речь идёт о значительном числе осуждённых. Есть пострадавшие. Один человек пострадал очень сильно — сейчас он находится в одной из больниц Ярославля.

Сотрудники ФСИН информацию о драке подтвердили, уточнив, что всё началось с того, что у двоих осуждённых произошёл конфликт на почве личной неприязни.

— На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа, — сообщила изданию 76.RU пресс-секретарь управления ФСИН России по Ярославской области Анна Частухина. — Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Исправительная колония функционирует в штатном режиме.

В ведомстве сейчас проводят служебную проверку. Её материалы позже отправят в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения.

Тем временем из рыбинской колонии пришли хорошие новости — там прошла свадьба в старорусских традициях. Посмотрите сами, как это мило.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    26 сен 2019 в 13:51

    «из-за конфликта осуждённых пострадали люди», это как? Осуждённые не люди?

    Котя
    26 сен 2019 в 13:46

    Иноземцев надо после отбытия наказания депортировать с запретом въезда в Россию или на Ярославскую землю.

    Сес
    26 сен 2019 в 13:36

    Для приезжих надо отдельные колонии строить например на Колыме, чтобы сами отрабатывали свое содержание и отправку на родину после отсидки, а не бездельничали в тюрьме за наш счет!