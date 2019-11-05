Устраивали оргии с детьми: участникам банды педофилов сбавили сроки. Видео

— Наказание снизили в связи с частичным изменением обвинения по одному из эпизодов, оценили эпизод один по-другому, квалификацию не меняли, — уточнили в Ярославском областном суде.

Двум членам банды — Павлу Федотову и Анастасии Беловой уменьшили срок на 2 месяца. У Федотова было 20 лет (стало 19 лет и 10 месяцев), у Беловой было 10 лет и 6 месяцев, а стало 10 лет и 4 месяца. Главарю банды Алексею Пономаренко снизили дополнительное наказание.

В Ярославской области прошёл апелляционный суд, на котором изменили сроки участникам громкого дела о педофилии в Гаврилов-Ямском районе.

Приговор банде педофилов вынесли в апреле 2019 года. На скамью подсудимых попали двое мужчин и девушка, которые заманивали к себе в дом детей и устраивали оргии.

Скандал разразился в 2015 году, когда оперативники накрыли притон в частном доме в селе Лахость в Гаврилов-Ямском районе. Информация шокировала: говорилось о насилии над 12-летними девочками. Тогда заявили о трёх подозреваемых: военном пенсионере Алексее Пономаренко, в доме которого всё происходило, проститутке-подельнице Анастасии Беловой (на тот момент ей было 19 лет) и адвокате из Москвы Павле Федотове. Их подозревали в организации и финансировании преступной банды, устраивавшей оргии с маленькими девочками.



Подыскивала девочек для взрослых мужчин в основном Анастасия Белова. Сулила девочкам-подросткам заработок. А уже на месте занималась сексом с 57-летним военным пенсионером Алексеем Пономаренко (дядей Лёшей — так они его звали) на глазах у новых подруг.



Позже на суде перечисляли найденные в притоне улики:



— Имитатор мужского полового члена красный, упаковки презервативов, флешки с видео, хлыст чёрный, пластиковые флаконы со смазкой, фотографии девочки. Девочкам платили от 500 до 3000 рублей за встречу. Им также покупали ювелирные украшения, алкоголь и еду, оплачивали такси, одной даже подарили пару сапог.

