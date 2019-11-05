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Эксклюзив

Устраивали оргии с детьми: участникам банды педофилов сбавили сроки. Видео

Фигуранты громкого дела в Ярославской области подавали апелляцию на приговор

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На оглашении приговора подсудимые прятали лица за масками

На оглашении приговора подсудимые прятали лица за масками

В Ярославской области прошёл апелляционный суд, на котором изменили сроки участникам громкого дела о педофилии в Гаврилов-Ямском районе.

Двум членам банды — Павлу Федотову и Анастасии Беловой уменьшили срок на 2 месяца. У Федотова было 20 лет (стало 19 лет и 10 месяцев), у Беловой было 10 лет и 6 месяцев, а стало 10 лет и 4 месяца. Главарю банды Алексею Пономаренко снизили дополнительное наказание.

— Наказание снизили в связи с частичным изменением обвинения по одному из эпизодов, оценили эпизод один по-другому, квалификацию не меняли, — уточнили в Ярославском областном суде.

Приговор банде педофилов вынесли в апреле 2019 года. На скамью подсудимых попали двое мужчин и девушка, которые заманивали к себе в дом детей и устраивали оргии.

Скандал разразился в 2015 году, когда оперативники накрыли притон в частном доме в селе Лахость в Гаврилов-Ямском районе. Информация шокировала: говорилось о насилии над 12-летними девочками. Тогда заявили о трёх подозреваемых: военном пенсионере Алексее Пономаренко, в доме которого всё происходило, проститутке-подельнице Анастасии Беловой (на тот момент ей было 19 лет) и адвокате из Москвы Павле Федотове. Их подозревали в организации и финансировании преступной банды, устраивавшей оргии с маленькими девочками.

Подыскивала девочек для взрослых мужчин в основном Анастасия Белова. Сулила девочкам-подросткам заработок. А уже на месте занималась сексом с 57-летним военным пенсионером Алексеем Пономаренко (дядей Лёшей — так они его звали) на глазах у новых подруг.

Позже на суде перечисляли найденные в притоне улики:

— Имитатор мужского полового члена красный, упаковки презервативов, флешки с видео, хлыст чёрный, пластиковые флаконы со смазкой, фотографии девочки. Девочкам платили от 500 до 3000 рублей за встречу. Им также покупали ювелирные украшения, алкоголь и еду, оплачивали такси, одной даже подарили пару сапог.

Приговор подсудимые слушали, опустив глаза. Пономаренко, натянувший на лицо медицинскую маску, прятался за бумажкой с надписью «Я не виновен».

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
5 ноя 2019 в 17:53

И опять под меткой "Эксклюзив". Ну, у вас и вкусы

Гость
5 ноя 2019 в 16:26

Разрешите Линчевать этих зверей?!

Марфа
5 ноя 2019 в 15:59

на два месяца , это ни о чём , им же не по 20 лет , врятли уже выдут когда на свободу