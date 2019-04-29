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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Криминал

Банде педофилов, насиловавших 12-летних девочек, назначили по 20 лет колонии и лечение у психиатров

В Ярославской области оглашают приговор по громкому делу

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Подсудимые не поднимают глаз

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославской области оглашают приговор по громкому делу о насилии над детьми. Трёх мужчин и шесть женщин обвинили в организации притона, где издевались над 12-летними девочками. Судья озвучивает детали дела. Перечисляет улики. Слушать это невыносимо.

— Улики, изъятые из дома Пономаренко: имитатор мужского полового члена красный, упаковки презервативов, флешки, хлыст чёрный, пластиковые флаконы со смазкой, фотографии девочки, — сообщает из зала суда корреспондент 76.RU Анна Елкина.

Суд уже огласил вердикт — главарям дали по 20 и 21 годам строгого режима. После отсидки мужчинам запрещено даже приближаться к школам. И предстоит пройти лечение у психиатра. Большие сроки назначили и женщинам, участвовавшим в организации омерзительных оргий. Полный вердикт судьи и репортаж из зала заседаний — в нашей трансляции.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Лахость

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