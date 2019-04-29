Банде педофилов, насиловавших 12-летних девочек, назначили по 20 лет колонии и лечение у психиатров

Сегодня в Ярославской области оглашают приговор по громкому делу о насилии над детьми. Трёх мужчин и шесть женщин обвинили в организации притона, где издевались над 12-летними девочками. Судья озвучивает детали дела. Перечисляет улики. Слушать это невыносимо.

— Улики, изъятые из дома Пономаренко: имитатор мужского полового члена красный, упаковки презервативов, флешки, хлыст чёрный, пластиковые флаконы со смазкой, фотографии девочки, — сообщает из зала суда корреспондент 76.RU Анна Елкина.

Суд уже огласил вердикт — главарям дали по 20 и 21 годам строгого режима. После отсидки мужчинам запрещено даже приближаться к школам. И предстоит пройти лечение у психиатра. Большие сроки назначили и женщинам, участвовавшим в организации омерзительных оргий. Полный вердикт судьи и репортаж из зала заседаний — в нашей трансляции.