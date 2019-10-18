В Ярославле двое мужчин утопили друга в канаве из-за 48 тысяч: присяжные вынесли вердикт

В Ярославле суд присяжных вынес вердикт двум приятелям, убившим друга из-за денег.



Всё случилось в июне прошлого года в районе Костромского шоссе. Двое приятелей 31 года и 36 лет отдыхали на участке со своим более взрослым другом. У того с собой были деньги — 48 тысяч. Друга решили ограбить. Забрали у него всю наличку и тут подумали: а вдруг он в полицию пойдёт? Тут же на месте его и убили.



— Нанесли мужчине множественные удары по голове и телу, а затем утопили в отводной канаве рядом с проезжей частью, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

