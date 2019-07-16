17 июля среда
СЕЙЧАС +15°С
usd 62.81
eur 70.68
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле двое мужчин утопили друга в канаве из-за 50 тысяч рублей

Обвиняемые предстанут перед судом

Поделиться

3 802
2 Обсудить

В канаве решили спрятать тело

Фото: Александра Савельева

В Ярославле следователи завершили расследование дела о жестоком убийстве 56-летнего мужчины.

Всё произошло в июне прошлого года недалеко от Костромского шоссе. Двое приятелей 31 и 36 лет отдыхали на участке со своим более взрослым другом. У того с собой были деньги — 50 тысяч. Деньги у мужчины друзья отобрали, его самого избили.

После такого от тела решили избавляться.

— Они утопили потерпевшего в отводной канаве рядом с проезжей частью, — рассказали в Следственном комитете.

Если в суде их вина будет доказана, каждому грозит до 20 лет колонии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

канаваубийствокриминал

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

то яма то канава
16 июл 2019 в 20:48

такие кадры в правящей партии ценятся, жаль немного не тем путем пошли, но в целом.