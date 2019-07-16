В Ярославле двое мужчин утопили друга в канаве из-за 50 тысяч рублей

В Ярославле следователи завершили расследование дела о жестоком убийстве 56-летнего мужчины.

Всё произошло в июне прошлого года недалеко от Костромского шоссе. Двое приятелей 31 и 36 лет отдыхали на участке со своим более взрослым другом. У того с собой были деньги — 50 тысяч. Деньги у мужчины друзья отобрали, его самого избили.

После такого от тела решили избавляться.

— Они утопили потерпевшего в отводной канаве рядом с проезжей частью, — рассказали в Следственном комитете.

Если в суде их вина будет доказана, каждому грозит до 20 лет колонии.