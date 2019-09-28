«Охотятся на стариков»: ярославец на своём примере рассказал, как мошенники обкрадывают пенсионеров

Так выглядит офис компании Фото: Дмитрий Липин

В нашу редакцию обратился ярославец Андрей Спиридонов. Его 91-летнего отца, участника Великой Отечественной войны, грубо говоря, развела на деньги компания по установке окон. Компания занимается ремонтом и установкой пластиковых окон. Работает в нескольких городах России более 12 лет. В Ярославле у компании единственный офис на улице Рыкачева. Но ни сайта, ни номера телефона в интернете найти не удалось.

Пенсионер живет один в небольшой квартире в Брагино. Он привык доверять людям. 15 июля ему позвонили на домашний телефон, сказали, что якобы по поручению ЖЭКа в доме проводится ревизия пластиковых окон. Пришла женщина и начала замерять окна, кстати, пластиковые и вполне в хорошем состоянии. В итоге насчитала за работу 52 000 рублей. В эту сумму входила замена уплотнителей, регулировка ручек и прочее.



— Но так как вы участник Великой Отечественной войны, мы даём вам скидку 10 000 рублей, — сказала незнакомка пенсионеру. — Итого сумма 42 000 рублей.

Составила договор, осталось заплатить. У доверчивого пенсионера таких больших денег при себе не оказалось. Максимум пять тысяч. На что женщина ему сказала: «Давайте пять тысяч». Дедушка, не читая, подписал договор, заплатил деньги, а на руки получил товарный чек. Незнакомка ушла, сказала, что придёт с рабочими через два дня.



Цена за ремонт пластиковых окон больше, чем стоимость самого окна Фото: Александра Савельева

— Отец вовремя сообразил, что что-то здесь не так, — говорит сын потерпевшего Андрей Спиридонов. — Я поехал в эту организацию, написал заявление на имя отца, что прошу расторгнуть договор и не проводить никакие работы и вернуть уплаченный аванс. Заявление они приняли, но сослались на пункт в своём договоре, что в случае предоплаты организация не возвращает деньги. Они предложили вернуть материалы. Я не возразил, но потребовал предоставить подтверждающие документы, что эти материалы действительно стоят пять тысяч. И написал второе заявление.



В итоге оба заявления у Андрея приняли, но возвращать деньги отказались. Хотите обращаться в суд — обращайтесь.

Значит война! Андрей написал заявление в налоговую, в Роспотребнадзор, а они в свою очередь направили всё это в полицию. Ответ неутешительный:

— По факту вашего обращения в полицию проведена проверка. В возбуждении уголовного дела было отказано на основании предусмотренным отсутствием в деянии состава преступления и статьи 148 «Отказ в возбуждении уголовного дела». За помощью Андрей обратился в общество по защите прав потребителей. Сейчас юрист Дмитрий Липин готовит заявление в прокуратуру.

— Это всё рассчитано на пенсионеров. Они обычно звонят на домашние номера и откуда-то знают, что там живут пожилые люди. Схема одна — заманить и облапошить, — говорит юрист.

И это не первый случай. В апреле в общество по защите прав потребителей обратилась ещё одна пенсионерка. 62-летняя ярославна разом лишилась 14 000 рублей. После голова протрезвела, и женщина пошла в офис компании, требовать расторжения договора и возврата денег. Естественно, ей отказали.



— После этого они названивали бабушке, говорили, что скупой платит дважды, уговаривали все сделать, потому что иначе денег она вообще не получит, — говорит Дмитрий Липин.

Женщина обратилась в суд и выиграла. В ее пользу присудили 37 500 рублей. Мы попытались связаться с компанией по городскому номеру телефона, с которого обычно поступал звонок доверчивым пенсионером. Но трубку так никто и не взял. В интернете отзывы о компании почти все отрицательные:

— Отвратительно! Никогда не обращайтесь в эту компанию. Моей тете 82 года. Позвонили ей и уговорили поставить окна. Окна поставили, вроде все нормально, если не считать что два раза переносили срок установки, и не вывезли за собой мусор, хотя должны были. Но самое интересное, что на следующий день пришёл их сотрудник якобы для проверки окон, сказал что все шатается и втюхал тёте две гребёнки на окна и взял с нее за это 9000 рублей. Чека, соответственно, не дал. А сейчас им и предъявить нечего. Так что полное мошенничество. Не пускайте этих мошенников на порог и не разговаривайте с ними. Применяют психологическое давление к пожилым людям, — написала отзыв ярославна Оксана.

