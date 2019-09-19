У рабочих завода, задержанных ФСБ, нашли дома тайники с запчастями для военных самолетов

Появились новые подробности задержания банды рабочих с завода в Гаврилов-Ямском районе. Напомним, в воскресенье, 15 сентября, в Ростове Великом оперативники ФСБ задержали нескольких мужчин. Они подозреваются в хищении комплектующих военного назначения.



— В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены тайники с большим количеством запчастей, в том числе используемых в самолетах Су-27 и Су-30, которые планировалось сбыть представителям иностранных компаний, — сообщил 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам. — По предварительным оценкам, стоимость похищенного, имеющего ограничения по вывозу за рубеж, составляет несколько десятков миллионов рублей.

