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Криминал
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У рабочих завода, задержанных ФСБ, нашли дома тайники с запчастями для военных самолетов

Завод в Ярославской области выполнял большой военный заказ

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Предприятие работает на военный заказ, выпускает комплектующие, в том числе авиационного назначения, а также для газотурбинных установок

Фото: читатель 76.RU

Появились новые подробности задержания банды рабочих с завода в Гаврилов-Ямском районе. Напомним, в воскресенье, 15 сентября, в Ростове Великом оперативники ФСБ задержали нескольких мужчин. Они подозреваются в хищении комплектующих военного назначения.

— В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены тайники с большим количеством запчастей, в том числе используемых в самолетах Су-27 и Су-30, которые планировалось сбыть представителям иностранных компаний, — сообщил 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам. — По предварительным оценкам, стоимость похищенного, имеющего ограничения по вывозу за рубеж, составляет несколько десятков миллионов рублей.

Теперь следователи выясняют, как долго функционировала преступная группа и кто входил в число покупателей.

Совсем недавно сотрудники УФСБ забрали директора рыбинского завода дорожных машин Павла Кузнецова. Он может быть причастен к хищению сотен миллионов рублей из бюджета. Суд отправил его под арест

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Вася.
    19 сен 2019 в 19:35

    Друзья, напоминаю вам. Рыбка то гниет с головы.
    Простая мудрость, но в ней заключена вся суть сегодняшней жизни в рф.

    Андрей
    19 сен 2019 в 18:48

    Вот вам и рабочий класс! О чем думали, когда Родиной торговали? Позорище!

    Гость
    19 сен 2019 в 18:41

    Для них главное украсть а там пригодится.