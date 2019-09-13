Задержали в кабинете: ФСБ взяла бизнесмена, подозреваемого в хищении сотен миллионов из бюджета

Сегодня вечером в Ярославской области задержали директора рыбинского «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова. Бизнесмена арестовали сотрудники УФСБ по Ярославской области в его кабинете.

— Кузнецов может быть причастен к хищению бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей, — сообщил источник 76.RU.

С вечера на заводе идут обыски. Речь идёт об экономическом преступлении, это уголовная статья о мошенничестве.

ООО «Завод дорожных машин» производит технику для уборки и ремонта дорог: катки, погрузчики, грейдеры и другие машины.