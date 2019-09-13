Задержали в кабинете: ФСБ взяла бизнесмена, подозреваемого в хищении сотен миллионов из бюджета

Сотрудники ФСБ ворвались в кабинет директора под конец рабочего дня
Фото: читатель 76.RU
Сегодня вечером в Ярославской области задержали директора рыбинского «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова. Бизнесмена арестовали сотрудники УФСБ по Ярославской области в его кабинете.
— Кузнецов может быть причастен к хищению бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей, — сообщил источник 76.RU.
С вечера на заводе идут обыски. Речь идёт об экономическом преступлении, это уголовная статья о мошенничестве.
ООО «Завод дорожных машин» производит технику для уборки и ремонта дорог: катки, погрузчики, грейдеры и другие машины.
На данный момент это все известные подробности.
В Ярославской области пошла волна арестов. В конце августа задержали двух чиновников областного департамента Госжилнадзора по подозрению в крупных взятках. За взяточничество взяли полковника полиции на рабочем месте в Ярославле.