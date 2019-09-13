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Задержали в кабинете: ФСБ взяла бизнесмена, подозреваемого в хищении сотен миллионов из бюджета

Павла Кузнецова арестовали сегодня вечером в Рыбинске

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Сотрудники ФСБ ворвались в кабинет директора под конец рабочего дня

Фото: читатель 76.RU

Сегодня вечером в Ярославской области задержали директора рыбинского «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова. Бизнесмена арестовали сотрудники УФСБ по Ярославской области в его кабинете.

— Кузнецов может быть причастен к хищению бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей, — сообщил источник 76.RU.

С вечера на заводе идут обыски. Речь идёт об экономическом преступлении, это уголовная статья о мошенничестве.

ООО «Завод дорожных машин» производит технику для уборки и ремонта дорог: катки, погрузчики, грейдеры и другие машины.

На данный момент это все известные подробности.

В Ярославской области пошла волна арестов. В конце августа задержали двух чиновников областного департамента Госжилнадзора по подозрению в крупных взятках. За взяточничество взяли полковника полиции на рабочем месте в Ярославле.

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ТЕГИ

крупное мошенничество

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    14 сен 2019 в 00:04

    Дорогая редакция, вы не понимаете разницы между "задержать" и "арестовать", верно?

    Олег
    13 сен 2019 в 23:59

    Да что же это делается, репрессии кругом - честному человеку и своровать не дают толком.

    Гость
    13 сен 2019 в 23:46

    Где же все это Фсб было когда он украл первый миллион? Зачем было ждать 200? А може просто не поделился?