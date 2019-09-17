Суд отправил под арест президента торгово-промышленной палаты Ярославской области. Его задержала ФСБ

Суд города Рыбинска вынес меру пресечения для задержанного директора «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова. В минувшую пятницу его взяли сотрудники ярославского УФСБ в рабочем кабинете в Рыбинске.

— Суд вынес решение об аресте на два месяца, — рассказал источник 76.RU.

Павел Кузнецов также является президентом торгово-промышленной палаты Ярославской области. Его задержали по подозрению в хищении бюджетных денег. Речь идёт о сумме около 200 миллионов рублей.