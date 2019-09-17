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Суд отправил под арест президента торгово-промышленной палаты Ярославской области. Его задержала ФСБ

Павла Кузнецова взяли в рабочем кабинете

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Павла Кузнецова задержали на заводе, которым он руководит 

Фото: читатель 76.RU

Суд города Рыбинска вынес меру пресечения для задержанного директора «Завода дорожных машин» Павла Кузнецова. В минувшую пятницу его взяли сотрудники ярославского УФСБ в рабочем кабинете в Рыбинске. 

— Суд вынес решение об аресте на два месяца, — рассказал источник 76.RU. 

Павел Кузнецов также является президентом торгово-промышленной палаты Ярославской области. Его задержали по подозрению в хищении бюджетных денег. Речь идёт о сумме около 200 миллионов рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    добрый Эх
    17 сен 2019 в 11:22

    Смешно читать про стрелочников,когда эшелонами "увозят".

    Гость
    17 сен 2019 в 10:39

    Коррупция это тяжкое преступление наносящее урон Русскому народу и развитию России. За него должна быть высшая мера наказания и не каких поблажек.