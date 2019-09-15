Выносили военную технику: в Ярославской области ФСБ взяла банду работников, обворовывавших завод

Банду задержали в воскресенье днём
Фото: читатель 76.RU
Днём 15 сентября в Ростове Великом оперативники ФСБ задержали банду рабочих с завода «Агат». Это предприятие в Гаврилов-Яме, сейчас работающее на военный заказ. Завод выпускает комплектующие, в том числе авиационного назначения, а также для газотурбинных установок.
— Работники завода планировали выносить комплектующие для подпольной сборки и перепродажи. Их задержали в момент сбыта похищенного, — сообщил 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам.
Число участников банды уточняется. На вынесенных деталях планировали заработать миллионы рублей.
Это уже второе громкое задержание в эти выходные. Днём ранее сотрудники УФСБ забрали директора рыбинского завода дорожных машин Павла Кузнецова. Он может быть причастен к хищению сотен миллионов рублей из бюджета.