Выносили военную технику: в Ярославской области ФСБ взяла банду работников, обворовывавших завод

Днём 15 сентября в Ростове Великом оперативники ФСБ задержали банду рабочих с завода «Агат». Это предприятие в Гаврилов-Яме, сейчас работающее на военный заказ. Завод выпускает комплектующие, в том числе авиационного назначения, а также для газотурбинных установок.

— Работники завода планировали выносить комплектующие для подпольной сборки и перепродажи. Их задержали в момент сбыта похищенного, — сообщил 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам.

Число участников банды уточняется. На вынесенных деталях планировали заработать миллионы рублей.