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Выносили военную технику: в Ярославской области ФСБ взяла банду работников, обворовывавших завод

Всех задержали днём 15 сентября

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Банду задержали в воскресенье днём

Фото: читатель 76.RU

Днём 15 сентября в Ростове Великом оперативники ФСБ задержали банду рабочих с завода «Агат». Это предприятие в Гаврилов-Яме, сейчас работающее на военный заказ. Завод выпускает комплектующие, в том числе авиационного назначения, а также для газотурбинных установок.

— Работники завода планировали выносить комплектующие для подпольной сборки и перепродажи. Их задержали в момент сбыта похищенного, — сообщил 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам. 

Число участников банды уточняется. На вынесенных деталях планировали заработать миллионы рублей. 

Это уже второе громкое задержание в эти выходные. Днём ранее сотрудники УФСБ забрали директора рыбинского завода дорожных машин Павла Кузнецова. Он может быть причастен к хищению сотен миллионов рублей из бюджета.

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УФСБ России по Ярославской области

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Коровьев
    15 сен 2019 в 21:17

    Теперь на стрелочников спишут реальные объемы хищений

    Гость
    15 сен 2019 в 21:08

    Не смешите народ. На этом заводе делают никому не нужную продукцию, на этом заводе 150 директор и тыща начальников, на этом заводе вместо развития деньги вкладывают в покраску бардюров. Просир..т сотни миллионов, а тут чюдодетали аж на 6 миллионов