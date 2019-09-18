Пенсионерка обманула ярославцев на 25 миллионов, притворяясь продавцом косметики

В Ярославле пенсионерка обманула людей на 25 миллионов рублей. Несколько лет 60-летняя женщина выдавала себя за представителя компании ООО «Тяньши», занимавшегося оптовой и розничной торговлей биологически активными добавками, косметикой и бытовой химией. Схема была очень простая: пенсионерка занимала у знакомых деньги якобы для «закупки продукции», обещая вернуть с процентами. Но вместо покупки товара, тратила чужие деньги на себя. Когда потерпевшие начинали угрожать полицией, женщина возвращала им часть долга. И, конечно, чтобы расплатиться, занимала деньги у других людей.

— В результате указанных действий причинен ущерб десяти потерпевшим на сумму около 4 миллионов рублей, — сообщают в ярославской прокуратуре. — Следует отметить, что преступление совершено в период рассмотрения в отношении злоумышленницы уголовного дела по обвинению её в аналогичном мошенничестве на сумму 21 миллион рублей.



В декабре 2017 года женщину осудили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. После вручения ей обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.



А эта женщина не стесняясь воровала деньги у банка и его клиентов. Сколько успела украсть.