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Криминал

Жительница Ярославской области воровала деньги у банка и его клиентов

Что придумала мошенница

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Сотруднице банка дали условный срок

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске судили 30-летнюю женщину, которая была сотрудницей банка. Её обвиняли в том, что она воровала деньги не только у клиентов, но и у самого банка.

— Женщина обналичивала деньги с расчетных счетов, открытых на клиентов, предоставляя поддельные кассовые ордера. Так она похитила 64 тысячи рублей. Кроме того, она присвоила 21 800 рублей, принадлежащих банку, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Женщине назначили четыре года условно.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Лингвист
31 июл 2019 в 10:30

"она воровала деньги не только у клиентов, но и у самого банка." - шикарная формулировка. Мол, ладно у людей воровала, но как она посмела замахнуться на деньги банка!!!