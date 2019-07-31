Жительница Ярославской области воровала деньги у банка и его клиентов

В Рыбинске судили 30-летнюю женщину, которая была сотрудницей банка. Её обвиняли в том, что она воровала деньги не только у клиентов, но и у самого банка.



— Женщина обналичивала деньги с расчетных счетов, открытых на клиентов, предоставляя поддельные кассовые ордера. Так она похитила 64 тысячи рублей. Кроме того, она присвоила 21 800 рублей, принадлежащих банку, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.



Женщине назначили четыре года условно.

