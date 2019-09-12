Хотел на машине сбежать от сына в Грузию: как поймали отца-алиментщика

Судебным приставам пришлось побегать за отцом-алиментщиком из Тутаева, который не хотел давать деньги на содержание собственного сына. Зато очень хотел в Грузию.

Папа был не дурак — понимал, что в аэропорту его с таким долгом развернут у самолёта. И решил махнуть в Грузию на машине. Но и тут потерпел фиаско. На границе всплыл его отцовский долг (приставы, пытавшиеся добиться выплат, выписали мужчине постановление об ограничении выезда за пределы России).

— В Грузию должник не попал. Именно это и побудило его вспомнить о своем родительском долге и полностью оплатить задолженность в размере 132 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСПП по Ярославской области.