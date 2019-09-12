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Криминал

Хотел на машине сбежать от сына в Грузию: как поймали отца-алиментщика

Ребёнку мужчина задолжал больше ста тысяч рублей

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Поездка в прекрасную страну заботила больше, чем жизнь сына

Фото: Анна Лурье, Александра Савельева

Судебным приставам пришлось побегать за отцом-алиментщиком из Тутаева, который не хотел давать деньги на содержание собственного сына. Зато очень хотел в Грузию.

Папа был не дурак — понимал, что в аэропорту его с таким долгом развернут у самолёта. И решил махнуть в Грузию на машине. Но и тут потерпел фиаско. На границе всплыл его отцовский долг (приставы, пытавшиеся добиться выплат, выписали мужчине постановление об ограничении выезда за пределы России).

— В Грузию должник не попал. Именно это и побудило его вспомнить о своем родительском долге и полностью оплатить задолженность в размере 132 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФСПП по Ярославской области.

Но еще и не на такие уловки приходится идти приставам, чтобы заставить родителей содержать детей. Недавно папу-бегуна поймали, когда он со своей новой семьёй праздновал 1 Сентября, забыв, что где-то ждет его помощи его первый сын.

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