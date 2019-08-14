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Криминал

В Ярославле будут судить студента-юриста за поддельные документы

Молодой человек приехал учиться в Ярославскую область из другой страны

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Парень-студент ездил по городу по поддельным водительским правам 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении студента филиала одного из российских вузов. 23-летний парень учится на юриста, но сам законы не соблюдает. 

Молодой человек ездил по Ярославлю на «Рено-Логан» с поддельными водительскими правами. Это выяснилось в июне, когда его остановили за Волгой, проверили документы. 

— В 2016 году в Республике Таджикистан он приобрел заведомо подложный документ — водительское удостоверение данного государства. В ходе расследования вину свою полностью признал, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославля. 

Оказалось, сам студент в 2016-м приехал из Таджикистана в Ярославль, чтобы получить высшее образование. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Заволжский районный суд. 

Накануне суд вернул обратно в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-депутата областной думы, бизнесмена Павла Дыбина. Обвинение о покушении на мошенничество в особо крупном размере составили с ошибками

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    14 авг 2019 в 16:39

    Купил бы в России,в переходе,..Диплом юриста и ехал бы работать по нему в свой Таджикистан !

    Гость
    14 авг 2019 в 15:53

    Зачем в Таджикистане диплом юриста, полученный в РФ?

    горожанин
    14 авг 2019 в 15:19

    Понять,и простить... Мы же не как все.