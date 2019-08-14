В Ярославле будут судить студента-юриста за поддельные документы

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении студента филиала одного из российских вузов. 23-летний парень учится на юриста, но сам законы не соблюдает.

Молодой человек ездил по Ярославлю на «Рено-Логан» с поддельными водительскими правами. Это выяснилось в июне, когда его остановили за Волгой, проверили документы.

— В 2016 году в Республике Таджикистан он приобрел заведомо подложный документ — водительское удостоверение данного государства. В ходе расследования вину свою полностью признал, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославля.