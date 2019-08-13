Суд объяснил, что не так с уголовным делом экс-депутата Павла Дыбина

Сегодня стало известно, что обвинение по уголовному делу в отношении экс-депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина суд вернул в прокуратуру. В нём нашли ошибки, из-за которых суд не может рассмотреть дело. Говорилось о процессуальных нарушениях.

Мы узнали, что именно не так с обвинением о покушении на мошенничество в крупном размере в отношении бизнесмена.

— Суд пришёл к выводу о том, что предъявленное Дыбину обвинение и заключение являются крайне противоречивым. Содержат неустранимые в судебном заседании несоответствия в описании обстоятельств инкриминируемого Дыбину преступления, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.