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Дело бизнесмена Дыбина
Эксклюзив

Суд объяснил, что не так с уголовным делом экс-депутата Павла Дыбина

Какие ошибки нашли в предъявляемом бизнесмену обвинении

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Сейчас Павел Дыбин находится дома 

Фото: Ярославская областная дума 

Сегодня стало известно, что обвинение по уголовному делу в отношении экс-депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина суд вернул в прокуратуру. В нём нашли ошибки, из-за которых суд не может рассмотреть дело. Говорилось о процессуальных нарушениях.

Мы узнали, что именно не так с обвинением о покушении на мошенничество в крупном размере в отношении бизнесмена. 

— Суд пришёл к выводу о том, что предъявленное Дыбину обвинение и заключение являются крайне противоречивым. Содержат неустранимые в судебном заседании несоответствия в описании обстоятельств инкриминируемого Дыбину преступления, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. 

Речь идёт о том, что прокуратура не смогла точно расписать обвинение в части сумм, которые якобы уже получил и планировал получить бизнесмен Павел Дыбин. Как сообщалось ранее, в мае 2018 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 330 тысяч рублей (часть ранее оговоренной денежной суммы в размере свыше четырех миллионов рублей) за отказ от участия якобы подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и областным департаментом региональной безопасности, и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов. 

Однако в обвинении указывается, что бывший депутат хотел похитить деньги фирмы, но при этом получил 330 тысяч рублей — личные деньги директора этой фирмы. Кроме того, говорится, что якобы эта переданная сумма — та, на которую уменьшили стоимость контракта. Но фактически она была уменьшена на 370 тысяч рублей. У суда возникли вопросы о том, какая именно сумма вменяется Павлу Дыбину, сейчас из обвинения это установить невозможно. 

Само же дело завязано вокруг муниципального контракта на установку уличных камер видеонаблюдения. Арестовали Дыбина прямо у него дома. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    13 авг 2019 в 13:29

    Вор и пусть посядят

    Гость
    13 авг 2019 в 12:51

    А те мошенники, которые участвовали в этих аферах и..ДАВАЛИ ЕМУ..взятки - тоже сядут на скамью подсудимых ??!