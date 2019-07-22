Ярославцев просят помочь найти редкую икону, украденную из храма

Ярославцев просят помочь найти украденную икону. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пестрецово Ярославского района рассказал, что грабители залезли ночью с 17 на 18 июля, взломав окно.





— Был в эту ночь сильный дождь и мрак. А я сильно устал в тот день и спал крепко ночью. Не услышал, как воровали, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» иерей Александр Авдеев.



Украденная икона — редкая. Настоятель храма признался, что даже названия её за несколько лет не смог узнать.



— Я почти пять лет служу в этом храме, узнать пытался не раз название иконы, но нигде не находил ответа, — рассказал иерей Александр Авдеев. — Следователю назвали образ — «Костромская».



Отец Александр и прихожане храма просят всех, кто увидит эту редкую икону, позвонить по номеру +7915 995-08-69.