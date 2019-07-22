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Криминал

Ярославцев просят помочь найти редкую икону, украденную из храма

Настоятель рассказал, как похитили образ

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Название редкой иконы неизвестно даже настоятелю храма

Фото: Александр Авдеев / Vk.com

Ярославцев просят помочь найти украденную икону. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пестрецово Ярославского района рассказал, что грабители залезли ночью с 17 на 18 июля, взломав окно. 


— Был в эту ночь сильный дождь и мрак. А я сильно устал в тот день и спал крепко ночью. Не услышал, как воровали, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» иерей Александр Авдеев.

Украденная икона — редкая. Настоятель храма признался, что даже названия её за несколько лет не смог узнать.

— Я почти пять лет служу в этом храме, узнать пытался не раз название иконы, но нигде не находил ответа, — рассказал иерей Александр Авдеев. — Следователю назвали образ — «Костромская».

Отец Александр и прихожане храма просят всех, кто увидит эту редкую икону, позвонить по номеру +7915 995-08-69. 

Поиском иконы занялись полицейские.

— Возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В храмы грабители чаще всего попадают, взламывая окна. Именно так воровала ценные вещи из церквей в Тамбовской области банда ярославцев. Задержать грабителей удалось только через несколько лет.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 июл 2019 в 12:27

Если, редкая, значит чей то заказ, скорее всего уже у какого нибудь коллекционера в Москве.
Пусть батюшка вспоминает, кому хвастался редкостью.
Икона не товар народного потребления, поэтому заинтересовать может в наше время только специалиста, все остальные довольствуются тем, что произведено в Софрино.

Гостьна
22 июл 2019 в 10:50

не обеднеют