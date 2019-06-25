Взламывали ставни на окнах: ярославцы обворовывали храмы Тамбовской области

На протяжении нескольких лет в храмах Тамбовской области неизвестные воровали иконы. В 2016–2018 годах злоумышленники взламывали ставни на окнах или вскрывали пластиковые окна и выносили дорогостоящие древние иконы.



— После проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Ими оказались жители Ярославской области. Задержанные сознались в совершении серии краж из сельских церквей. В ходе обысков изъята часть похищенных икон, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

