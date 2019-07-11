11 июля четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Криминал

Воровал бензин литрами: в Ярославле бизнесмен поймал и избил бывшего работника

Мужчине вынесли приговор за самоуправство и хранение оружия

Поделиться

565
2 Обсудить

Начальник угрожал бывшему сотруднику убийством, а потом нанёс увечья

Фото: Александра Савельева

В Ярославле за самоуправство и незаконный оборот оружия попал под суд 38-летний директор транспортной компании. Мужчина чуть не застрелил бывшего сотрудника за то, что тот втайне продавал бензин, который он получал бесплатно по транспортной карте. Покупателей мужчина находил быстро: продавал топливо по заниженной цене и только за наличный расчёт. В конечном итоге директор заметил, что со счёта компании списываются деньги, и начал расследование.

Мужчина приехал со своими родственниками на заправку, где в этот момент бывший сотрудник продавал бензин водителю грузовика. Директор был в ярости: он достал пистолет и начал угрожать мужчинам убийством. Чтобы рассчитаться с долгом, им пришлось отдать директору грузовик с полуприцепом стоимостью более одного миллиона рублей и легковой автомобиль стоимостью более 450 тысяч рублей.

— Указанные действия осужденного квалифицированы судом как самовольные. Он приговорён судом к трём годам и десяти месяцам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывших водителей суд приговорил к условному лишению свободы за покушение на тайное хищение дизельного топлива в крупном размере.

В прошлом году камеры уличного видеонаблюдения поймали воришку: мужчина сливал бензин из «Газели», в которой уснул водитель. Это случилось средь бела дня.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

воровствобензинкриминал

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
11 июл 2019 в 16:16

Ну вообще то явное хищение чужого имущества (грузовик с полуприцепом отжал) с применением насилия или угрозой его применения и с применением квалифицирующих средств(оружия) - это разбой, а не самовольные действия и статья и сроки совсем другие видать подмазали кого то