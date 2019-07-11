Воровал бензин литрами: в Ярославле бизнесмен поймал и избил бывшего работника

В Ярославле за самоуправство и незаконный оборот оружия попал под суд 38-летний директор транспортной компании. Мужчина чуть не застрелил бывшего сотрудника за то, что тот втайне продавал бензин, который он получал бесплатно по транспортной карте. Покупателей мужчина находил быстро: продавал топливо по заниженной цене и только за наличный расчёт. В конечном итоге директор заметил, что со счёта компании списываются деньги, и начал расследование.



Мужчина приехал со своими родственниками на заправку, где в этот момент бывший сотрудник продавал бензин водителю грузовика. Директор был в ярости: он достал пистолет и начал угрожать мужчинам убийством. Чтобы рассчитаться с долгом, им пришлось отдать директору грузовик с полуприцепом стоимостью более одного миллиона рублей и легковой автомобиль стоимостью более 450 тысяч рублей.

