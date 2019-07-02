В Ярославле задержали мужчину, который пёк печенье с гашишем

В Ярославле полиция накрыла лабораторию, где массово выращивали коноплю. 37-летний ярославец развёл её в своём частном доме. Всего изъято 179 растений.



— Из незаконного оборота изъято более 2 килограммов высушенных растений конопли и около 1 килограмма марихуаны, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Кроме того, в доме нашли около 100 грамм гашишного масла. Ярославец пояснил сотрудникам полиции, что пропитывал им тесто для печенья.



Гашиш — психотропные вещества, которые являются смолой, полученной из конопли.