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Криминал

В Ярославле задержали мужчину, который пёк печенье с гашишем

Ярославец развёл дома плантацию марихуаны

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Запрещённый товар сбывали в интернет-магазине

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле полиция накрыла лабораторию, где массово выращивали коноплю. 37-летний ярославец развёл её в своём частном доме. Всего изъято 179 растений.

— Из незаконного оборота изъято более 2 килограммов высушенных растений конопли и около 1 килограмма марихуаны, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Кроме того, в доме нашли около 100 грамм гашишного масла. Ярославец пояснил сотрудникам полиции, что пропитывал им тесто для печенья.

Гашиш — психотропные вещества, которые являются смолой, полученной из конопли.

Мужчина анонимно предлагал свой товар в интернете и делал закладки по всему городу

На подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотиков. Сейчас ярославец задержан и находится под стражей. Расследование продолжается.

На прошлой неделе в Ярославле поймали молодого человека с 4 килограммами различных наркотиков.

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наркотикимарихуана

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 июл 2019 в 13:20

... чо... малый бизнес, поди знатный "кондитер" :)))