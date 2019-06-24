В Ярославле поймали 26-летнего парня с 4 килограммами разных наркотиков

В Ярославле поймали мужчину с крупной партией наркотиков. 26-летнего ярославца задержали в промышленной зоне в районе улицы Декабристов. С собой у него было более трёх килограммов синтетических наркотиков — метамфетамина — и более одного килограмма гашиша.



— По версии следствия, молодой человек являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимающегося распространением наркотических средств. Данные наркотики предназначались для сбыта на территории региона, — сообщила руководитель пресс-службы управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

