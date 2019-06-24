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Криминал

В Ярославле поймали 26-летнего парня с 4 килограммами разных наркотиков

Что нашли у ярославца и какое наказание ему грозит

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Молодой ярославец продавал чёрный товар через интернет-магазин

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле поймали мужчину с крупной партией наркотиков. 26-летнего ярославца задержали в промышленной зоне в районе улицы Декабристов. С собой у него было более трёх килограммов синтетических наркотиков — метамфетамина — и более одного килограмма гашиша.

— По версии следствия, молодой человек являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимающегося распространением наркотических средств. Данные наркотики предназначались для сбыта на территории региона, — сообщила руководитель пресс-службы управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

На молодого человека завели уголовное дело за покушение на распространение психотропных веществ. Ему грозит от пятнадцати до двадцати лет тюрьмы.

Наркотики были рассортированы по небольшим пачкам

Ранее в Ярославле задержали банду наркоторговцев. Они торговали смертью в интернете. Видео задержания

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