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Криминал

Социальный работник из Ярославля «хоронила» живых людей

Женщина украла из бюджета области крупную сумму

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Женщина оформляла пособия на погребение

Фото: Александра Савельева

Социального работника из Ярославля отправили в тюрьму на четыре года. Женщина «хоронила» живых людей.

55-летняя дама работала в отделе социальных выплат. Она оформляла документы на получение пособия на погребение и единовременной выплаты на погребение. Решив немного подзаработать, женщина подговорила своих знакомых. Те находили случайных людей, уговаривали их предоставить паспортные данные для оформления пособий, в основном за небольшое денежное вознаграждение. После этой процедуры преступники сопровождали людей до отделения почты, где забирали у них пособия. Все деньги они передавали социальному работнику.

— В период с марта 2013 года по апрель 2016 года женщина похитила из бюджета Ярославской области более 2,6 миллиона рублей. На суде женщина свою вину признала частично. Она была не согласна с размером похищенного. Ей дали четыре года колонии общего режима. Соучастники получили условные сроки, — сообщили в прокуратуре Заволжского района.

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похороныпособия

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КОММЕНТАРИИ (2)

нет справедливости
26 июн 2019 в 12:28

А вот дяденьке Виктору Гребневу за хищение 288 млн рублей при строительстве космодрома Восточный дали "условно".

Иван
26 июн 2019 в 11:21

учебник - Мертвые души - в школе все проходили, а выучила только одна :)