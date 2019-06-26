Социальный работник из Ярославля «хоронила» живых людей

Социального работника из Ярославля отправили в тюрьму на четыре года. Женщина «хоронила» живых людей.

55-летняя дама работала в отделе социальных выплат. Она оформляла документы на получение пособия на погребение и единовременной выплаты на погребение. Решив немного подзаработать, женщина подговорила своих знакомых. Те находили случайных людей, уговаривали их предоставить паспортные данные для оформления пособий, в основном за небольшое денежное вознаграждение. После этой процедуры преступники сопровождали людей до отделения почты, где забирали у них пособия. Все деньги они передавали социальному работнику.