Социальный работник из Ярославля «хоронила» живых людей

Женщина оформляла пособия на погребение
Фото: Александра Савельева
Социального работника из Ярославля отправили в тюрьму на четыре года. Женщина «хоронила» живых людей.
55-летняя дама работала в отделе социальных выплат. Она оформляла документы на получение пособия на погребение и единовременной выплаты на погребение. Решив немного подзаработать, женщина подговорила своих знакомых. Те находили случайных людей, уговаривали их предоставить паспортные данные для оформления пособий, в основном за небольшое денежное вознаграждение. После этой процедуры преступники сопровождали людей до отделения почты, где забирали у них пособия. Все деньги они передавали социальному работнику.
— В период с марта 2013 года по апрель 2016 года женщина похитила из бюджета Ярославской области более 2,6 миллиона рублей. На суде женщина свою вину признала частично. Она была не согласна с размером похищенного. Ей дали четыре года колонии общего режима. Соучастники получили условные сроки, — сообщили в прокуратуре Заволжского района.