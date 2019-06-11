Вернулся, а денег нет: ярославец забыл в банкомате 150 тысяч рублей

34-летний ярославец лишился крупной суммы денег после того, как снял их в банкомате. Дело в том, что мужчина забыл в диспенсере для выдачи денег 150 тысяч рублей. Через несколько минут он опомнился, но, когда вернулся, денег уже не было.

— Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания и пояснил, что увидел пачку денег в банкомате, не смог отказаться от представившейся возможности и забрал чужие деньги, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи.