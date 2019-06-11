Вернулся, а денег нет: ярославец забыл в банкомате 150 тысяч рублей

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Крупную сумму забрал следующий клиент
Мужчина забыл деньги в диспенсере
Фото: Александра Савельева
34-летний ярославец лишился крупной суммы денег после того, как снял их в банкомате. Дело в том, что мужчина забыл в диспенсере для выдачи денег 150 тысяч рублей. Через несколько минут он опомнился, но, когда вернулся, денег уже не было.
— Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания и пояснил, что увидел пачку денег в банкомате, не смог отказаться от представившейся возможности и забрал чужие деньги, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи.
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а мужика за что обвинили в краже ??..подошел,..никого нет,..деньги лежат,..взял..Что с возу упало - то не вырубишь топором..Это не украденное, а НАХОДКА !! Не он так другой бы взял..такая сейчас жизнь.
150тысяч, это круто! Теперь вопросы. В сбере больше 50тыс. в день снять НЕЛЬЗЯ. Знаю. Такую сумму единоразово автоман не выдаст. Несколько раз надо вводить сумму. Фейковая новость или объясните как все проходило технически?