11 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
Криминал

Вернулся, а денег нет: ярославец забыл в банкомате 150 тысяч рублей

Крупную сумму забрал следующий клиент

Поделиться

1 586
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Мужчина забыл деньги в диспенсере

Фото: Александра Савельева

34-летний ярославец лишился крупной суммы денег после того, как снял их в банкомате. Дело в том, что мужчина забыл в диспенсере для выдачи денег 150 тысяч рублей. Через несколько минут он опомнился, но, когда вернулся, денег уже не было.

— Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания и пояснил, что увидел пачку денег в банкомате, не смог отказаться от представившейся возможности и забрал чужие деньги, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

деньгикража

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
11 июн 2019 в 13:44

а мужика за что обвинили в краже ??..подошел,..никого нет,..деньги лежат,..взял..Что с возу упало - то не вырубишь топором..Это не украденное, а НАХОДКА !! Не он так другой бы взял..такая сейчас жизнь.

гость
11 июн 2019 в 12:09

150тысяч, это круто! Теперь вопросы. В сбере больше 50тыс. в день снять НЕЛЬЗЯ. Знаю. Такую сумму единоразово автоман не выдаст. Несколько раз надо вводить сумму. Фейковая новость или объясните как все проходило технически?

ares-mars17
11 июн 2019 в 12:04

Что должно быть в голове у человека, что бы забыть 150 тыщ в банкомате??? Завидую...