Бизнесмена Илью Исаева зверски зарезали во дворе в центре Ярославля

Следователи и криминалисты СУ СКР по Ярославской области заявили, что вместе с сотрудниками уголовного розыска регионального управления МВД раскрыли громкое дело об убийстве предпринимателя Ильи Исаева. Также они сообщили первую информацию о подозреваемом в преступлении.



— Им оказался 55-летний житель Ярославля, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. — У него разразился конфликт с 42-летним Ильёй Исаевым, перед которым тот имел долговые обязательства. Обвиняемый накинулся на свою жертву в подворотне у дома № 37 по улице Первомайской и нанёс ему не менее 20 ударов ножом в область головы, шеи, груди, живота и конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Сейчас обвиняемый сидит в следственном изоляторе. Там он должен дождаться решения суда, куда дело уже было направлено для рассмотрения по существу. Первое заседание должно состояться уже в ближайшие дни.



— Следователь собрал такое количество доказательств, что отпираться уже смысла не было, и он вину свою признал, — говорят следователи СУ СКР по Ярославской области. — Ещё он на детекторе лжи рассказал, что совершил преступление в состоянии аффекта.



Подозреваемый владел автомастерской. Известно, что этот человек обращался к бизнесмену за финансовой помощью — брал у него деньги в долг. Причём довольно крупные суммы.



На преступление должник пошёл 29 ноября прошлого года. Убили 42-летнего бизнесмена Илью Исаева во дворе на Первомайской улице. Несмотря на то, что это центр города, — подворотня глухая. Там расположены несколько контор, но после того, как они вечером закрываются, туда практически никто не заходит. Илья Исаев вышел с работы и направился к машине. В этот момент убийца напал на него со спины, ударив несколько раз ножом. Обнаружил убитого следующий вышедший из здания человек, он и позвонил в полицию.

