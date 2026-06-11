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Криминал Подробности «Все видели в нем милого, доброго пирожочка»: как рэпера mc.KsmO зарезал ревнивый муж любовницы

«Все видели в нем милого, доброго пирожочка»: как рэпера mc.KsmO зарезал ревнивый муж любовницы

Собрали всю историю трагедии в одном видео

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Вячеслава Григорьева убили на пороге собственного дома

Источник:

Городские медиа

29-летнего Вячеслава Григорьева, известного на андеграундной сцене под псевдонимом mc.KsmO, зарезали на пороге собственного дома утром 17 июня 2020 года, когда он отправлялся на работу. Сделал это муж любовницы рэпера — Андрей Калинин.

Полная история убийства артиста — в видео выше.

Калинина задержали, возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и отправили в колонию строгого режима на 14 лет. У Вячеслава остался сын.

Как рассказывала корреспонденту NGS55.RU подруга Григорьева Надежда Первушина, музыкант всегда был подвижным, жизнерадостным и веселым парнягой. Приходил на помощь. Друзья его прозвали «милый пирожочек».

«Славка, конечно, хулиганил, не без этого, он мальчик, как ни крути. Но все видели в нем милого, доброго пирожочка, потому что с детства был полненький. Ему нужно было просто улыбнуться и посмотреть глазами, и, кажется, можно было простить этому человеку всё на свете», — говорила Надежда.

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Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Убийство Рэпер История Ревность
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