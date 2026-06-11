«Все видели в нем милого, доброго пирожочка»: как рэпера mc.KsmO зарезал ревнивый муж любовницы

«Славка, конечно, хулиганил, не без этого, он мальчик, как ни крути. Но все видели в нем милого, доброго пирожочка, потому что с детства был полненький. Ему нужно было просто улыбнуться и посмотреть глазами, и, кажется, можно было простить этому человеку всё на свете», — говорила Надежда.