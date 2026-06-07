«Это было не убийство, это было истязательство»: рэпера зарезали возле собственного дома — новые подробности жуткой трагедии

Вячеславу было 29 лет Источник: «Вячеслав Григорьев» / Vk.com

29-летнего Вячеслава Григорьева на андеграундной сцене знали под псевдонимом mc.KsmO. Песни о жизненных трудностях находили отклик у слушателей, а клипы набирали тысячи просмотров на YouTube. Но известен на всю страну он стал совсем не из-за музыки.

17 июня 2020 года жизнь рэпера оборвалась: музыканта жестоко зарезали на пороге собственного дома. Зрелище было не для слабонервных. Позже криминалисты насчитают на теле 38 ножевых ранений — все в грудь и живот. Кто и за что так жестоко расправился с Вячеславом, рассказывает NGS55.RU.

Вся история рэпера — в видео Источник: NGS55.RU

Мечтал быть музыкантом

Вячеслав Григорьев рос без отца. Еще лет в 14 влюбился в музыку — записывал тексты в тетрадку и читал рэп. С 2009 года выступал на андеграундных вечеринках под творческим псевдонимом mc.KsmO. В 2012-м выпустил первый клип на песню «Собственные силы». Спустя еще год выступил на разогреве у популярного российского рэпера Guf’а, когда тот приезжал в Омск.

Рэпер записал приглашение на мероприятие Источник: «mc.KsmO» / Vk.com

«Он всегда что-то ходил там себе набубнивал, мы ему говорили: „Что ты там бубнишь?“ А он в своей голове читал, придумывал. У него очень много было тетрадок, куда он всё записывал», — рассказывала корреспонденту NGS55.RU подруга Вячеслава Надежда Первушина.

Чтобы громче заявить о себе, в 2013 году парень решился на хулиганскую выходку. Они с друзьями спустились в тоннель строящегося метрополитена и сняли клип «Биография».

«Прошли ночью в касках под видом рабочих. Там нет ни запрещающих надписей, ни ворот, нет даже шлагбаума. Впечатлений никаких от увиденного нет, просто обычный тоннель, и всё. Грязно да сыро», — рассказывал NGS55.RU Вячеслав.

Клип снимали в тоннеле Источник: «mc.KsmO» / Vk.com

Несмотря на некоторую популярность в городе, на жизнь начинающий рэпер зарабатывал вовсе не музыкой — он был таксистом. Получалось немного: на своей странице во «ВКонтакте» Слава жаловался на отсутствие денег.

«Кто знает ответ на вопрос? На какие средства жить людям, кто работает неофициально?» — писал он в 2020 году.

Вячеслав с раннего детства хотел стать музыкантом Источник: «mc.KsmO» / Vk.com

А ведь парню нужно было содержать семью: он был женат, у него рос 6-летний сын. С женой Викторией он познакомился в 2012 году — встретились в общей компании.

«Помню, пришла в нашу компанию, и у них завязался разговор, и вот так начали дружить, встречаться, потом семья, ребенок. Они очень друг другу подходили, инь и ян. Не могли быть и друг с другом, и друг без друга тоже не могли. Их постоянно тянуло. Это, знаете, итальянская страсть», — поделилась с NGS55.RU Надежда.

В 2019 году пара развелась по инициативе девушки. Как она рассказывала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» (16+), чувства остыли, она не хотела дальше жить с нелюбимым человеком. Но паре удалось сохранить хорошие отношения друг с другом.

С Викторией парень познакомился в общей компании Источник: «Вячеслав Григорьев» / Vk.com

«Со Славой у нас были хорошие отношения, он знал про мою личную жизнь, а я про его. Он ждал, когда я вернусь к нему, но я не могла и не понимала зачем. Расстались по моей инициативе, хоть у нас общий сын. Просто я к нему остыла. Я еще молодая и хочу быть счастливой», — говорила Вика.

В то же время Вячеслав познакомился с 30-летней Юлией Калининой: женщина вызывала такси, рэпер принял заказ. Во время поездки разговорились и решили, что нужно встретиться еще раз. Спустя время между ними вспыхнули чувства. На тот момент Юлия была в разводе, но продолжала жить с бывшим мужем. Всё сложилось — этот роман стал для Славы роковым.

Семья Калининых

Летом 2019 года семья Калининых переживала не лучшие времена. Глава семьи Андрей, работавший водителем, заметил, что его жена стала как-то отдаляться. Он прочитал ее переписки — подозрения подтвердились: у Юлии был любовник. Та измену не отрицала. Пара все-таки попыталась сохранить брак ради двоих детей, но ничего не вышло — к декабрю 2019 года супруги расстались.

В марте 2020 года Андрей уговорил бывшую дать отношениям еще один шанс: признался, что не видит жизни без нее. Она согласилась. Но параллельно начала встречаться с Вячеславом. Андрей не смог с этим смириться и решился на отчаянный шаг.

38 ударов ножом

17 июня 2020 года Слава Григорьев вышел из подъезда своего дома — собирался на работу. Неожиданно на него кто-то набросился, повалил на землю и начал пинать по голове и телу. Этого нападавшему показалось недостаточно: в дело пошел нож. Шум услышали соседи, они и вызвали полицию и скорую помощь. Медики приехали оперативно, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Вячеслав скончался на месте. Позже криминалисты насчитают на теле 38 ран — на животе и груди.

К тому моменту, как приехала полиция, убийца успел уехать из двора на своем автомобиле Honda. Буквально через несколько минут на одной из городских улиц загорелась похожая иномарка. Приехавшие сотрудники ППС обнаружили, что салон машины пуст, но заметили мужчину, который бежал по улице. Это был 35-летний Андрей Калинин — муж той самой Юлии.

Нападавший поджег свою машину Источник: Омск |Регион-55|REGIK55| / Vk.com

Он забежал во двор одного из частных домов и попытался спрятаться от полицейских в гараже. Хозяйка дома, услышав шум, вышла во двор, думала, к ней пришел кто-то из знакомых. Оперативники проникли в гараж и задержали подозреваемого.

Калинин приревновал жену и пошел на убийство Источник: «УМВД России по Омской области» / Vk.com

На допросе мужчина рассказал, что узнал о предательстве Юлии из переписки в мессенджере.

— Переписку в WhatsApp* прочитал, — поделился он с полицейскими.

— И после этого вы сразу же вооружились ножами?

— Нет, не сразу.

— Узнали, где он живет?

— Да, жена сказала.

— Жену били?

— Было дело, да.

Мужчина во всём признался Источник: «УМВД России по Омской области» / Vk.com

Позже на следственном эксперименте мужчина в наручниках показал следователям, как зарезал Григорьева. Перед тем как совершить преступление, убийца на протяжении трех часов дожидался 29-летнего таксиста возле его дома. При себе у него были топор и два ножа.

«Удары попеременно наносил левой и правой рукой в области груди и живота. Удары сосчитать тяжело, но их было не менее десяти», — описывал убийство Калинин.

Мужчина также подтвердил, что напал на своего соперника намеренно.

Мужчина рассказал и показал, как убивал Григорьева Источник: «Инцидент Омск» / Vk.com

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Калинина поместили в СИЗО.

«Зрелище не для слабонервных»

Надежда Петрушина узнала о смерти Григорьева в день рождения старшей дочери. Ей позвонила подруга.

«Мы готовились ко дню рождения, и мне позвонила моя подружка, которая должна была поехать со мной праздновать. Звонит и говорит: „Надь, Славу убили“. Мы говорим: „В смысле, Славу убили?“ Она говорит: „Он лежит напротив своего подъезда, его убили“. И просто рассказывает всю ситуацию, что это Калинин, что он, помимо того что его убил, он еще всё снимал на камеру. Поехали туда, я подошла вплотную, посмотрела на Славу. Зрелище было не для слабонервных, это было не убийство, это было истязательство. Он его истязал, мучил», — рассказала NGS55.RU подруга Вячеслава.

Слава оказался втянут в любовный треугольник Источник: «Вячеслав Григорьев» / Vk.com

Как утверждает подруга Вячеслава, Юлия сама была инициатором их встреч:

«Юлия сама проявляла порывы к Славе, а Слава, соответственно, был свободный парень, имел полное право, как хотел, так и жил. Юлия давала поводы для внимания».

Версия Юлии

Бывшая жена Вячеслава Виктория рассказывала, что для ее бывшего мужа Юля была просто увлечением — короткий роман, ничего больше. Но та просто преследовала музыканта и якобы в отместку оставила разблокированный телефон с открытой перепиской на видном месте — специально, чтобы муж увидел.

«Юля просто мстила Славе. Она бегала за моим бывшим мужем и не давала ему прохода. Слава уже не хотел иметь с ней никаких отношений. И в отместку Юля дала его адрес мужу. А этот убийца поехал и расправился с ним. Я считаю, что именно Юля — соучастница этого зверского убийства», — говорила девушка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» (16+).

В телефонном разговоре с Викторией, который показали в шоу, Юлия призналась, что после общения с Григорьевым изменилась.

«После общения со Славой я поняла, что можно смеяться искренне, а не жить от кастрюли до магазина. Постирать, убраться — вот и вся твоя жизнь. Ну, конечно, я считаю себя в этой ситуации тоже виноватой», — говорила она.

С мужем у Юли не ладилось, но он не хотел ее отпускать Источник: ivemoetv.com

В свое оправдание женщина добавила, что и подумать не могла, что ее муж решит расправиться с ее любовником. Она предполагала, что он может сделать что-то с собой или с ней, но не с другим человеком.

Приговор

В процессе следствия Калинина проверяли эксперты, психологи и психиатры, установили, что убийца абсолютно вменяем. Сам он признал вину.

«В результате проведенного следователями с применением криминалистической техники осмотра места происшествия изъяты брошенный на месте нападения топор, иные улики, по которым в ходе следствия проведены геномные, дактилоскопические, биологические экспертизы, подтвердившие виновность Калинина. Проведенной судебной психолого-психиатрической экспертизой установлена вменяемость обвиняемого, который признал свою вину», — сообщали в региональном следкоме.

27 мая 2021 года Андрею Калинину вынесли приговор. Он получил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также должен был выплатить миллион рублей сыну погибшего. На своем последнем слове мужчина раскаялся и попросил прощения у родственников убитого.

«Я осознаю и искренне раскаиваюсь, что в сложившихся условиях не смог правильно оценить ситуацию и принять верное решение. В той ситуации мои негативные чувства носили накопительный эффект и в итоге привели к возникновению сильного чувства ненависти к Григорьеву. Прошел уже почти год с момента этих трагических событий, который я провел под арестом, у меня было достаточно времени, чтобы подумать и оценить последствия своих действий, своего поступка. Я понимаю, что совершил страшный грех. Ни дня не прошло, чтобы я не раскаивался в содеянном», — говорил он.

Калинину вынесли приговор через год Источник: «СУ СК России по Омской области» / Vk.com

Последнее слово о рэпере

Подвижный, жизнерадостный, веселый парняга — так описывает Вячеслава Григорьева Надежда. Всегда приходил на помощь.

«Очень отзывчивый. Не мог пройти мимо чужой беды, только позвони: „Славян, нужна помощь“, он штаны натянул и прибежал. Славка, конечно, хулиганил, не без этого, он мальчик, как ни крути. Но все видели в нем милого, доброго пирожочка, потому что с детства был полненький. Ему нужно было просто улыбнуться и посмотреть глазами, и кажется, можно было простить этому человеку всё на свете», — говорит она.

Мурал появился на доме три года назад Источник: «mc.KsmO» / Vk.com

Три года назад на доме, где жил рэпер, появился его портрет.

«Теперь мы все можем пройтись там и посмотреть, как он улыбается нам», — добавляет Надежда.