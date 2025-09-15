Скрывал звериную сущность: что сейчас с маньяком, который убил двух девочек в Рыбинске

История рыбинского маньяка Виталия Молчанова Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Пять лет назад, 15 сентября 2020 года в поселке Переборы в Рыбинске произошло преступление, о котором позже заговорит вся Россия — убийство двух сестер. Растерзанные тела девочек 8 и 13 лет обнаружила мать, Светлана (имя изменено, Прим. Ред.), вернувшаяся домой после смены в больнице. Главным подозреваемым стал её сожитель — 41-летний Виталий Молчанов. Его задержали спустя три дня.

В этом тексте восстанавливаем хронологию трагедии и рассказываем, как ее участники живут сейчас.

Развод с полицейским и роман с убийцей

Родители девочек, Светлана и Алексей (имя изменено, Прим. ред.) родом из Омска. Супруги прожили вместе больше десяти лет, воспитывали троих детей — помимо двух дочерей у пары рос старший сын. Однако весной 2020 года семья распалась, и Светлана вместе с дочерьми уехала от бывшего мужа-полицейского в Рыбинск.

Молчанов имел криминальное прошлое, но, по словам близких, Светлана об этом не знала. Хотя мать маньяка утверждала, что сразу предупредила ее о наклонностях сына.

Сам Молчанов вырос в благополучной семье, в детстве ничем не выделялся, любил животных. В 18 лет уехал из дома и женился. Брак продержался семь лет, а затем распался. После развода Виталий стал крепко выпивать и совершил свое первое тяжкое преступление — связал двух совершеннолетних девушек, изнасиловал, убил одну из них. Вторая пленница сумела освободиться и спастись.

Виталий совершил первое убийство задолго до знакомства со Светланой Источник: соцсети Виталия Молчанова

Молчанова поймали и отправили в колонию. Там он не отчаялся построить личную жизнь — стал переписываться в интернете с разными женщинами. Так они познакомились со Светланой.

После освобождения Молчанов вернулся в Рыбинск, где они со Светланой начали совместную жизнь. Ее дочки пошли в местную школу, а сама Светлана устроилась работать в больницу. В соцсетях появлялись их совместные фотографии. Соседи видели прогуливающуюся по вечерам за руку пару.

Сам Молчанов позже рассказывал, что они со Светланой строили совместные планы, оформляли ипотеку, кредит. Девочек собрали в школу, купили им одежду. В общем, жили как все.

Светлана переехала к Виталию вместе с детьми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День трагедии

Иногда Светлане приходилось задерживаться на работе. Ей нужно было пройти специальное обучение, чтобы получить повышение. Так было и в день трагедии. Девочки остались с «отчимом» наедине. Сам он тем вечером решил выпить.

Вернувшись домой, Светлана обнаружила убитых детей. Молчанова в квартире не было. Позже маньяк утверждал, что не выстраивал план заранее. Мол, все вышло спонтанно.

«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И, как бы, и убил», — объяснил Молчанов силовикам.

Силовики три дня искали Молчанова Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Соседи Молчанова даже спустя годы после случившегося говорили, что не слышали, как маньяк по очереди убивал и насиловал девочек.

«Вряд ли в той квартире такая тишина была. Хотя говорили, что там настолько рты [у девочек] были заклеены скотчем… Но там должна была быть какая-то борьба, — предположила жительница дома, переехавшая туда уже после трагедии. — Я не знаю, как соседка из квартиры напротив могла ничего не слышать. Она не старая. Просто наплевательски отнеслись. Причем это был вечер, время, когда все дома».

Молчанова задержали спустя три дня. Позже выяснилось, что он хотел сдаться сразу, но не смог — пункт полиции был закрыт. Маньяк пустился в бега.

Молчанова нашли в поле неподалеку от его дома Источник: 76.МВД.РФ

Пожизненный срок

Во время расследования и судебных разбирательств рыбинский маньяк пытался прикинуться невменяемым. Дважды специалисты приходили к выводу, что так оно и есть. Но отец девочек не верил в это и добивался повторных экспертиз. Это дало плоды — в 2022 году специалисты установили: рыбинский маньяк осознавал, что делает.

Суд продлил срок его содержания под стражей. Маньяку вменяли четыре статьи, среди которых — «Убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Маньяк не стал отнекиваться и признался в убийстве Источник: СУ СКР по Ярославской области

На суде, который прошел в декабре 2022 года, Молчанов вел себя как зверь. Он метался по клетке, пытался доказать журналистам, что не осознавал своих действий. Уверял окружающих, что не причинил девочкам страданий, даже с учетом того, что каждой нанес больше 100 ударов ножом и топором. Ему казалось важным донести мысль, что при жизни он девочек не насиловал. Надругался над мертвыми.

Я думаю, для матери девочек это важно. Одно дело — просто убить, а другое дело — убить и изнасиловать. Это большая разница, я считаю. В тот день произошло убийство, изнасилование… Действия насильственного характера — они были по отношению к мертвым… Телам. Виталий Молчанов Рыбинский маньяк

По совокупности статей суд назначил Виталию Молчанову пожизненное. По одному эпизоду насильственных действий сексуального характера Молчанов был оправдан за отсутствием состава. Иными словами, изначально его обвиняли в изнасиловании обеих девочек, но доказать смогли надругательство только над одной.

Молчанов пытался оспорить решение суда, но приговор оставили без изменений. Помимо этого маньяк Молчанов должен заплатить маме убитых девочек 2 миллиона рублей, отцу — 10.

Приговор маньяку Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

«Он загрыз девчонок»

Жители панельной пятиэтажки на Инженерной улице в Переборах наизусть знают историю, произошедшую в стенах их дома в сентябре 2020 года.

«Он загрыз двух девчонок, паразит, в тюрьме теперь», — говорила в сентябре 2024 года одна из местных. — «Мать была на работе, приехала, а они уже мертвые. Я с балкона видела полицию, следователей. Долго они здесь были».

Местные обижаются, когда их район называют криминальным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поселок Переборы всегда «славился» своей небезопасностью. Рыбинцы говорят, мол, контингент там так себе. Случай с участием Молчанова подкрепил веру людей в маргинальность района. Но местные настаивают: у них все хорошо.

«Почему плохой район? Из-за того, что тут асоциальные личности есть? Так их и в городе хватает. А к нам весь Рыбинск на пляж приезжает, парк какой красивый. Нормальный у нас район», — говорят люди.

Надпись появилась на стене подъезда, где жил Виталий Молчанов со Светланой и детьми Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Квартиру, где дочери Светланы провели последние сутки своей жизни, продали. Теперь в ней живет семья с двумя детьми. Соседи поспешили рассказать им о том, какие события хранят стены двушки на первом этаже «панельки».

Большинство жильцов дома даже не в курсе, как звали убитых девочек, похороненных на местном кладбище. Но могилу сестер легко отыскать по позолоченному кресту с коваными розами, возвышающемуся над остальными надгробиями.

После трагедии мама убитых девочек вернулась в Омск. Она приезжает в Рыбинск, чтобы навестить могилу дочерей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что с Молчановым

У Виталия Молчанова из родных оставались мать, отец и младшая сестра. Никто из них не поддерживает с ним связь. Мать отказалась от рыбинского маньяка и даже перестала называть его сыном, сказав, что никогда не простит ему содеянное.