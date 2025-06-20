«Ты связана с террористами!» Школьница продала восемь швейцарских часов отца и перевела миллионы мошенникам

Вот с такой коллекцией часов из Челябинска в московском аэропорту задержали покупателя. За всё он отдал 1,7 миллиона рублей Источник: герой материала











«„Ты монеты что ли свои продаешь?» — этот вопрос поставил меня в тупик, — вспоминает отец одиннадцатиклассницы. — Я в свое время приобретал и инвестиционные, и достаточно редкие монеты, но они хранятся в сейфе в нашем загородном доме. А тут товарищ, у которого я их покупал, сбрасывает фото: монета лежит на ладошке у дочери, а на заднем плане открытый сейф».

Житель Челябинска Артем (имя изменено по его просьбе) вместе с женой рванули домой, по дороге пытаясь дозвониться до дочери, но телефон постоянно был занят, в ответ лишь звучали прерывистые гудки и приходили тревожные СМС: «Я гуляю, перезвоню». Дома — пустой сейф, полное непонимание случившегося и главный вопрос: где ребенок?

Тот день стал кульминацией масштабной мошеннической операции, в центре которой оказалась 18-летняя Лера (имя девушки тоже изменено). К тому моменту куратор уже две недели плотно держал на крючке запуганную школьницу, у которой к тому же начались выпускные экзамены, заставлял проводить дома обыски и поверить в то, что она стала фигуранткой уголовного дела о финансировании терроризма. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

Букет неприятностей

Всё началось с безобидного сообщения о доставке цветов.

«20 мая мне позвонили из курьерской службы, сказали, нужно сверить СМС-код для связи с курьером, — говорит Лера. — Через несколько минут пришел этот код, я его продиктовала, звонок оборвался. Сказали, что звонок заблокирован, возможно, это мошенники. Через несколько минут снова позвонили из какой-то службы, сказали, что я продиктовала код мошенникам, потом переключили „на Росфинмониторинг“, начали говорить, что мошенники получили доступ к моим „Госуслугам“ и от моего имени на „Госуслуги“ пришла доверенность на какого-то украинца, что я ему предоставила право пользоваться моими счетами. Начали запугивать: „Ты понимаешь, что ты связана с террористами!“, „Ты спонсор терроризма“, „У нас нет доказательств, что ты не спонсируешь это всё, будем разбираться“. Я еще и на юридический собираюсь поступать, а они говорили: „Ты себе всё будущее сломаешь, тебя посадят“. Напугалась очень сильно».

Девушку начали «переключать» то на лжесотрудников ФСБ, то на «следователей», а потом человек, представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга, предложил выход из ситуации.

«Мне сказали, есть два исхода: либо ты решаешь это через Росфинмониторинг (государство тебе выделяет помощника, это займет от пяти до семи дней), либо как-то самостоятельно через адвокатов (это занимает дольше времени, уходит больше денег, и не факт, что добьетесь результата). Он сказал: „Зачем говорить родителям, если ты уже сама взрослый человек. Ты сама совершила ошибку, и решай ее тогда самостоятельно, без помощи родителей“. Ну и как-то я решила не говорить родителям. Во-первых, было страшно и не осознавала [всей серьезности ситуации] до последнего, пока уже в полицию не привезли».

Обыски через Telegram и «декларирование» ценностей

С 20 мая куратор был на связи с Лерой практически круглосуточно.

«Он всё время писал и звонил: „Что ты делаешь?“, „Как ты делаешь?“, „Какие у тебя планы?“ У меня шли экзамены, я говорила, что мне нужно готовиться. „Готовься, я тебя и так стараюсь максимально не дергать“, — говорил он. Сказал, что нужно проводить обыскные мероприятия дома, чтобы собрать доказательную базу на предмет моей непричастности к Украине — там, символика, всякие книги. Всё это проводилось в телеграмме по видеозвонку: показываешь, что дома находится, все коробки открываешь, конверты какие-то на предмет всяких ценностей, которые могут быть расценены как взятка, — описывает выпускница. — Сказал, если дома хранятся наличные свыше 50 тысяч, всё это нужно вносить в декларацию, проводить через систему Центрального банка, потом эти деньги вернутся через федерального курьера. Сказали купить для этого телефон с бесконтактным способом оплаты».

По словам Леры, сначала она отправила на «счет Центробанка» 300 тысяч рублей наличных, которые хранились дома у бабушки, потом еще 155 тысяч своих накоплений.

«Потом потихоньку начали спрашивать: „А что в доме у родителей есть?“ — говорит Лера, нервно сворачивая салфетку. — Я сказала, что там есть сейф. Он начал спрашивать, что в сейфе? Я говорю: „Ну, драгоценности, наверное“. „Его нужно открыть, чтобы узнать, что там“. Я спрашиваю: „Как я его открою? Я не знаю код“. „Найди повод, чтобы узнать. У тебя же последний звонок скоро, скажи, что тебе нужно взять украшение“. Я позвонила папе, он мне сказал пароль от сейфа, и мы вместе с мамой его открыли».

Фото сейфа, в котором хранились 10 швейцарских часов родителей и редкие монеты, очень заинтересовали куратора.

«Он сказал, что ценности придется изымать, переводить в денежный эквивалент и декларировать, потому что всё это может быть как взятка. После этого я еще несколько раз была дома, сейф открывали, более детально смотрели, всё это с фотографиями, с видеофиксацией», — вспоминает школьница.

Сделка

2 июня девочке сказали взять часы и монеты. На вечер была назначена встреча с курьером, который должен забрать часы, а монеты мошенники надеялись сдать в один из ломбардов в центре Челябинска.

«Сначала меня таскали по ломбардам, чтобы монеты заложить и получить наличку. На карту нельзя, только наличка нужна. В итоге в ломбардах нигде ничего не принимают, потому что монеты дорогие, и они не выдают в таком количестве наличку», — говорит Лера.

Как раз в тот момент знакомый отца девочки и узнал на фото редкую монету и позвонил ему. Благодаря владельцу комиссионки родители забили тревогу и сразу начали поиски дочери, заявив в полицию об ее пропаже вместе с ценностями. Но девочка всё же успела встретиться с покупателем часов. Встреча была назначена в «Гостином дворе» в центре города, где находится известный салон-магазин швейцарских часов.

«Куратор скинул мне контакты курьера, который летел за часами из Москвы, а этот курьер мне скинул контакты часовщика, куда подъехать. Я приехала, отдала часы часовщику, и мы с ним сидели ждали курьера», — говорит Лера.

По словам девушки, приехавший человек забрал восемь принесенных ею часов (двое часов забраковали), отдал ей 1,7 миллиона рублей и отбыл в аэропорт. А она по указанию курьера пошла к банкомату и перевела все деньги на указанный им счет.

«Когда я отправила фото чеков о переводе, куратор сказал: „Всё, на этом остановимся. Монеты декларировать не нужно. Сейчас с тобой свяжется ФСБ, чтобы закрыть декларацию, я им ее направляю“. Потом со мной связывается „сотрудник ФСБ“, говорит, что всё закончили, при этом угрожали, что никому рассказывать нельзя, потому что уголовное дело — это тайна, если ты расскажешь, тебя посадят. Если честно, очень хотелось родителям сказать, особенно когда я часы из дома забирала. Но было страшно, — признается Лера. — Сказали, что завтра домой придет повестка, нужно будет явиться с одним из родителей в отделение и что-то подписать. На этом разговор закончился».

В этот момент до Леры удалось дозвониться настоящему сотруднику полиции, он спросил, где она находится, и попросил оставаться на месте до его приезда. Но мошенники внезапно передумали и решили дать девушке новое задание.

«Пока сидела, мне опять пишет куратор, говорит, что возникли проблемы. Нужно еще перевести деньги с маминого счета. У меня есть доступ к ее карте, и я могу переводить деньги с ее карты через приложение. Получилось перевести 170 тысяч с накопительного счета. В итоге я еще минут 40 стояла у банкомата, потому что ничего не получалось. Это приложение каждый раз по-новому нужно было скачивать. Уже ночь, мне все звонят: „Где ты?“ А я не знаю, что сказать. Меня трясет, темно, и мне просто реально страшно домой идти. Куратор говорит: „Не переживай, как только ты всё это сделаешь, уже можно будет рассказывать, дело будет закрыто“. В итоге у меня получается внести эти 170 тысяч. Я выхожу из ТРК „Урал“, звоню папе, уже вся в слезах. Папа говорит: „Стой, где стоишь, тебя сейчас заберут“».

Сотрудники полиции встретили девочку у входа и сразу попросили поставить телефон в авиарежим. Пока ехали, начали аккуратно расспрашивать, что произошло, а потом объяснили, что всё это время она общалась с мошенниками.

«У меня сразу слезы градом, — вспоминает Лера. — Хотя, мне кажется, я до сих пор не осознаю, что произошло».

«Вот просто нажми тревожную кнопку!»

В общей сложности Лера перевела мошенникам более 600 тысяч из личных накоплений, сбережений бабушки и мамы и 1,7 миллиона рублей, вырученных за часы (хотя отец девочки оценил их в 6 миллионов). Но благодаря тому, что в поиски девочки оперативно включились не только родители, но и сотрудники МВД, покупателя вместе с часами удалось задержать в Шереметьево. Его данные остались в договоре, который сфотографировала Лера. В итоге на следующий день мужчину вместе с часами доставили в Челябинск, сейчас они находятся в отделе полиции.

То, как проходила сделка по продаже часов в центре города, возмущает отца девочки до глубины души.

«Понимаете, у меня четверо часов из восьми были куплены в „Гостином дворе“. Сделка проходила там, и руководство об этом ничего не знало, — считает Артем. — Там работает часовой мастер, у которого мы обслуживаем наши часы: делаем профилактику, убавляем браслеты. Одни из них я приносил ему буквально недели за три до случившегося, то есть он их видел. Он что делает? Приходит девочка, ей не больше 15 лет на вид, приносит в пакете восемь швейцарских часов, одни в коробке с документами. Он эти часы смотрит на подлинность. Спросил только: „Откуда часы и не будет ли проблем?“ — и всё. При нем курьер отдает ей за все часы 1,7 миллиона, хотя у меня только последние часы были куплены почти за 1,2 миллиона, прямо там куплены — в „Гостином дворе“. Вот просто нажми тревожную кнопку! Ну, по-человечески! Он же прекрасно знает, сколько они стоят. Он как минимум понимал, что происходит что-то странное».

Впрочем, сам часовой мастер говорит, что никаких странностей в тот вечер не заметил:

«Следователь меня допрашивала как свидетеля. Ко мне претензий нет никаких, ни к покупателю, ни ко мне. Девочка пришла с паспортом (Лере уже исполнилось 18 лет), заключали договор, сидела абсолютно спокойная — не нервничала, не рыдала. Спокойно пришла, вывалила всё. Я спросил: „Откуда часы?“, она сказала, что по наследству достались. Я говорю: „Родственники потом не придут искать их?“ „Нет, не придут“. То есть ладно бы она нервничала, что-то нестандартное было, она была абсолютно спокойна. Понятно, что не каждый день по 10 часов приносят посмотреть на оригинальность, бывает двое-трое, а так чтобы 10 — необычно. Но чтобы вызывать полицию, тревожную группу, спецназ… [это не повод]».

В самом же «Гостином дворе» говорят, что сделка проходила после закрытия сервисного центра, почему — в этом сейчас разбираются.

«У нас, в принципе, сервисный центр оценкой часов не занимается, у нас такой услуги в прайсе нет. Данная ситуация проходила за пределами рабочего времени сервисного центра, он работает до 19:00, у них всё это происходило с 19 до 20 часов. С предприятием это не согласовывалось. По факту обращения отца девочки у нас сейчас проводится служебное расследование, и в рамках уголовного дела сотрудник свои пояснения дает. Чем он мотивировался? У нас такой услуги не предусмотрено, и мы как предприятие за его действия никакой оплаты не получили, поэтому комментировать его поступок пока не можем, сами разбираемся, как такое могло случиться у нас на территории», — прокомментировала начальник юридической службы торгового комплекса Евгения Немова.

Что с уголовным делом

В полиции после случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но подозреваемых пока нет, только пострадавшие. Среди них не только школьница и ее близкие, но и покупатель часов, ведь фактически он приобрел часы, пусть и по очень заниженной цене. Как на него вышли телефонные мошенники, сейчас разбирается следствие, но шансы, что дело будет раскрыто, очень малы. Поэтому в ГУ МВД по Челябинской области в очередной раз напоминают, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним пароли, коды из СМС и цифры с оборотной стороны банковской карты.

«Сотрудники правоохранительных органов, Росфинмониторинга, представители банковского сектора не звонят в мессенджерах, даже если на видеосвязи человек в форме, а позади него имеется государственная символика. Это один из трюков мошенников, необходимый для оказания давления на своего собеседника с одной лишь целью — заставить вас отдать свои деньги, — объяснили в региональном полицейском главке. — Обращаем внимание, что сотрудники правоохранительных органов не предъявляют удостоверение и не проводят обыски онлайн, не требуют показать по видеосвязи квартиру, продемонстрировать деньги, драгоценности, иное имущество. Помните, что аферисты весьма изобретательны: ими придуман „безопасный счет“, его не существует».

Самое тревожное, конечно, что такие случаи не единичны.

«На днях следователь, которая ведет наше дело, присылает мне фотографию, спрашивает: „Вы не знаете случайно хозяина вот этих часов?“ На фото переписка из чата с популярным сервисом по скупке часов, так же детская рука, босые ноги — где-то дома, получается, фото сделано, — говорит Артем. — И эти часы тоже из Челябинска».

Дорогие часы популярный сервис скупает даже без документов — простор для мошенников Источник: герой материала

Папа девочки вздыхает: