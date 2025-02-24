«Смысловой нагрузки в наших действиях не было»: в Ярославле нашли вандалов, разрисовавших трамвай

Задержаны молодые люди, разрисовавшие трамвай в Ярославле Источник: УМВД России по Ярославской области











В Ярославле нашли вандалов, разрисовавших новый трамвай. Об этом 24 февраля сообщили в УМВД России по Ярославской области. Вандалами оказались трое молодых людей — уроженцев Липецка. Двоим из них по 22 года, третьему — 23 года. Один из них живет и работает в Ярославле.

— Никакой смысловой нагрузки в наших действиях не было. Никакого злого умысла не преследовали, — рассказал один из вандалов на оперативном видео.

Видео с признанием вандалов Источник: УМВД России по Ярославской области

Как ранее сообщал директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, молодые люди проникли в трамвайное депо на Ленинградском проспекте 16 февраля с примыкающей частной территории, которая не охраняется. Воспользовались промежутком времени между обходами сторожей.

— Всем троим предстоит возместить ущерб, который предварительно оценивается в 184 тысячи рублей, и понести наказание, предусмотренное законом, включая уголовную ответственность, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Нарушители разрисовали новый вагон Источник: Игорь Пятковский











Оказалось, что двое вандалов причастны и к другим фактам нанесения незаконных надписей в Ярославле.

— Раскрасил также трамвай, который стоял на остановке в Ленинском районе. С остатков баллончиков разрисовал фасад ближайшего здания, — признался один из задержанных.