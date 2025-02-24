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Криминал «Смысловой нагрузки в наших действиях не было»: в Ярославле нашли вандалов, разрисовавших трамвай

«Смысловой нагрузки в наших действиях не было»: в Ярославле нашли вандалов, разрисовавших трамвай

Как они объяснили свой поступок и какое наказание им грозит

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69 комментариев
Задержаны молодые люди, разрисовавшие трамвай в Ярославле | Источник: УМВД России по Ярославской областиЗадержаны молодые люди, разрисовавшие трамвай в Ярославле | Источник: УМВД России по Ярославской области

Задержаны молодые люди, разрисовавшие трамвай в Ярославле

Источник:

В Ярославле нашли вандалов, разрисовавших новый трамвай. Об этом 24 февраля сообщили в УМВД России по Ярославской области. Вандалами оказались трое молодых людей — уроженцев Липецка. Двоим из них по 22 года, третьему — 23 года. Один из них живет и работает в Ярославле.

— Никакой смысловой нагрузки в наших действиях не было. Никакого злого умысла не преследовали, — рассказал один из вандалов на оперативном видео.

Видео с признанием вандалов

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Как ранее сообщал директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, молодые люди проникли в трамвайное депо на Ленинградском проспекте 16 февраля с примыкающей частной территории, которая не охраняется. Воспользовались промежутком времени между обходами сторожей.

— Всем троим предстоит возместить ущерб, который предварительно оценивается в 184 тысячи рублей, и понести наказание, предусмотренное законом, включая уголовную ответственность, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Нарушители разрисовали новый вагон | Источник: Игорь ПятковскийНарушители разрисовали новый вагон | Источник: Игорь Пятковский

Нарушители разрисовали новый вагон

Источник:

Оказалось, что двое вандалов причастны и к другим фактам нанесения незаконных надписей в Ярославле.

— Раскрасил также трамвай, который стоял на остановке в Ленинском районе. С остатков баллончиков разрисовал фасад ближайшего здания, — признался один из задержанных.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По факту порчи трамвая в полиции возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Наказанием по ней может стать штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев. В случае если преступление совершено группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, виновным может грозить ограничение или лишение свободы до трех лет.

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Комментарии
69
Гость
24 февраля, 13:51
Не подростки ведь, а такие дурни.
Гость
24 февраля, 16:53
"Никакой смысловой нагрузки в наших действиях не было." Т.е мозги у молодых людей напрочь отсутствуют. В чем и сознались
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