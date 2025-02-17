Ущерб на 200 тысяч: в Ярославле потребовали ужесточить наказание подросткам, испортившим трамвай

Подростки изрисовали новый трамвай Источник: Игорь Пятковский











В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» из-за испорченного трамвая. Речь идет о происшествии, которое случилось в ночь на 16 февраля.

— По имеющимся данным ночью неизвестные проникли на территорию трамвайного депо на Ленинградском проспекте, где нарисовали граффити на борту трамвая. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 184 тысяч рублей, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Сейчас правоохранители ищут тех, кто приложил руку к порче трамвая. Судя по всему, им придется компенсировать многотысячный ущерб.

По данным сайта «КонсультантПлюс» вандалам грозит до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы на тот же срок, или же лишение свободы.

Новый трамвай изрисовали ночью Источник: Михаил Евраев / Telegram











Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Пятковский уверен: главное, чтобы вандалы отделались не только штрафом. Он уверен, что необходимы исправительные работы. А также предложил подросткам собственноручно оттирать рисунок.

— Это позволит не только наказать нарушителей, но и продемонстрировать им, а также другим потенциальным вандалам, особенно подросткам, насколько легко причинить ущерб городскому имуществу и насколько сложно и трудоёмко его восстанавливать. Уверен, что практическое участие в очистке и восстановлении повреждённых поверхностей станет эффективным воспитательным мероприятием, а не просто формальной санкцией. Только так мы сможем эффективно бороться с подобными проявлениями вандализма в будущем, — рассказал депутат.

Ранее губернатор Михаил Евраев говорил, что поблажек виновным не будет. Трамвай выйдет на линию после того, как его приведут в порядок.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, что на это потребуется около трех дней.